Dupa un an de promisiuni, Dancila anunta ca nu mai face autostrada Comarnic-Brasov in parteneriat public-privat. I-a venit alta idee. Replica PNL

"Autostrada Comarnic-Brasov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitari din partea unei societati chinezo-turce.Eu am luat hotararea, impreuna cu colegii mei, sa scoatem din parteneriat public-privat, iar in prima sedinta de CSAT aceasta autostrada sa devina de importanta nationala sau de infrastructura critica, astfel incat sa putem sa demaram cat mai repede lucrarile la aceasta autostrada", a anuntat, duminica, la Ploiesti, premierul Viorica Dancila.Dancila a adaugat ca procedurile sunt complicate: "La noi s-a format aceasta institutie a contestatiilor si pentru a trece de toate aceste obstacole cred ca solutia este ca aceasta autostrada sa devina de importanta nationala, astfel incat sa incepem executia cat mai repede din fonduri guvernamentale".Citeste si: Razvan Cuc sustine ca pe Autostrada Comarnic - Brasov se va lucra si noapteaOrban: Are un puternic iz penal. Dancila risca sa-i tina companie sefului de care s-a lepadat prea usorLa scurt timp dupa anuntul Vioricai Dancila, liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca in spatele acestei decizie ar fi "tun", probabil pentru finantarea campaniei prezidentiale.Politicianul o ironizeaza pe Dancila, pe care o numeste "gospodina ratacita la Palatul Victoria"."Nu stiu cine i-a scris replicile lui Vasilica Viorica, dar parca tot Dragnea este scenarist. Pentru ca treaba asta este curat murdara si cu puternic iz penal", scrie liderul PNL, intr-o postare pe Facebook.Orban ii cere Vioricai Dancila sa nu finanteze constructia autostrazii din fonduri guvernamentale si face trimitere la situatia lui Liviu Dragnea: "Opriti-va inainte de a fi prea tarziu. Altfel, riscati sa ii tineti companie sefului de care v-ati lepadat prea usor".Termenul "realist" pentru finalizare: 2024La finele anului trecut, premierul Viorica Dancila spunea ca termenul realist pentru finalizarea autostrazii Comarnic-Brasov este anul 2024, dar spera ca santierul sa fie gata mai devreme, in conditiile in care la inceputul lui 2019 urma sa fie desemnat constructorul