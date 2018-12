Dancila se lauda iar cu performantele economiei romanesti. Cifrele si institutiile europene o contrazic

"Datele statistice publicate recent de Institutul National de Statistica si Eurostat confirma faptul ca economia romaneasca continua sa aiba performante. In trimestrul trei al acestui an, cresterea economica s-a accelerat semnificativ, cu 1,9% fata de al doilea trimestru din anul 2018, fiind cea mai ridicata crestere trimestriala din acest an.Mai mult, Romania a avut a doua cea mai mare crestere economica trimestriala din UE in trimestrul trei din 2018. In primele noua luni s-a inregistrat in Romania un PIB suplimentar de 64 miliarde de lei, fata de 62,8 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului 2017 si doar 36,1 miliarde de lei in primele noua luni din anul 2016", a spus Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Dancila nu a vorbit insa si despre estimarile privind economia Romaniei venite de la CE, FMI si chiar de la Comisia de Prognoza, care au fost revizuite in jos.Astfel, in luna octombrie, Comisia Europeana (CE) a revizuit, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%. Totodata, in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara.Si Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an, cat si pentru anul viitor.Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat in octombrie, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai putin decat estima in primavara.Totodata, FMI preconizeaza ca in 2019 Romania urmeaza sa inregistreze o crestere economica de 3,4%, cu 0,1% mai putin decat estima in aprilie.La randul sau, si Comisia de Prognoza a anuntat o reducere semnificativa a cresterii economice.Dancila se lauda si cu cresterea exporturilor. Dar importurile au crescut si mai multPremierul s-a laudat si cu cresterea exporturilor, precizand ca astfel economia romaneasca isi imbunatateste competitivitatea castigand noi piete externe."Mai mult de jumatate din cresterea economica inregsitrata in trimestrul trei provine din industrie si agricultura, ceea ce den ...citeste mai departe despre " Dancila se lauda iar cu performantele economiei romanesti. Cifrele si institutiile europene o contrazic " pe Ziare.com