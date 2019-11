"Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am fost preocupati sa majoram salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru munca lor. (...) In decembrie 2016, salariul minim brut era de 1.250 de lei, la incheierea mandatului este substantial mai mare.In sedinta de azi, discutam in prima lectura cresterea salariului minim incepand de anul viitor la 2.260 de lei, iar pentru angajatii cu studii superioare si vechime cel putin un an in domeniul studiilor superioare la 2.620 de lei lunar. E o masura cu puternic impact social, in prezent sunt incadrati peste 1,4 milioane de angajati cu salariul minim", a anuntat Dancila, la inceputul sedintei de guvern de luni.Ea sustine ca s-a consultat si cu patronatele si cu sindicatele si are si avizul Consiliului Economic si Social. Amintim insa ca din partea patronatelor a existat chiar o pozitie publica in care atrageau atentia ca e ingrijoratoare graba cu care Guvernul ia o astfel de masura, mai ales dupa ce anterior anuntase ca abandoneaza ideea.Dancila a facut acest anunt in ziua in care in Parlament Guvernul Ludovic Orban se prezinta pentru a cere votul de incredere. Dancila a transmis ca viitorul Executiv nu are de ce sa nu promoveze cresterea salariului minim.Urmareste LIVE desfasurarea sedintei plenului Parlamentului in care este votat Guvernul Orban."Consider ca e o masura justa si corecta social, am convingerea ca exista argumente si un context economic favorabil si nu vad niciun motiv pentru care actualul guvernul nu va aplica majorarea salariului minim incepand cu anul viitor", a mai spus Dancila. ...citeste mai departe despre " Dancila vrea sa aprobe in graba cresterea salariului minim, obligand viitorul Guvern sa faca rost de bani " pe Ziare.com