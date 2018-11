Daniel Daianu (BNR): E posibila o noua criza economica mondiala. Se va reflecta si la noi

El a tinut sa sublinieze diferenta dintre o recesiune tehnica, adica doua trimestre consecutive de scadere, si una propriu-zisa, cand economia se duce pe teritoriu negativ."Deci in primul rand trebuie spus acest lucru: recesiunea tehnica nu echivaleaza cu recesiunea propriu-zisa. Ea se poate transforma intr-o recesiune propriu-zisa, daca ai un cocktail de circumstante de genul: corectii majore pe plan international, o perioada de revenire economica in SUA de noua ani - este o perioada de revenire lunga in raport cu ceea ce arata istoria revenirilor economice, iar aceste corectii sunt inevitabile la un moment dat.Intrebarea este daca aceste corectii raman intr-un teritoriu nefiresc, vor fi simple corectii sau vor conduce la o recesiune in economia globala", a afirmat Daianu.Datoriile publice raman ridicateDe asemenea, el a aratat ca datoriile publice au ramas la niveluri ridicate si chiar au crescut in unele cazuri."Opinia mea este ca, daca va avea loc o recesiune in economia globala, aceasta nu va fi de amploarea crizei din 2007-2008-2009, cu sechelele pe care le avem. Pentru ca, dintr-un anume punct de vedere, nu se poate vorbi despre faptul ca s-a normalizat situatia. Datoriile publice si private raman bine cocotate, chiar au crescut in unele tari", a continuat oficialul BNR.Totodata, acesta a tinut sa precizeze ca o eventuala criza mondiala se va reflecta automat si la noi."Deci exista aceasta posibilitate - incetinirea deja a inceput - sa avem si o recesiune, dar nu se va transforma intr-o recesiune de amploarea celei din 2007-2008-2009. Si acest lucru trebuie subliniat, ca evolutia economiei romanesti nu are cum sa nu fie legata de evolutia economiilor europene, de ceea ce se intampla in spatiul global.Nu are cum. Pentru ca avem o economie deschisa, chiar daca pietele financiare la noi sunt mai subtiri, iar comertul nostru in larga masura depinde de ce se intampla in economia europeana", a spus Daianu.Cea mai mare vulnerabilitateEl considera ca Romania sta mai bine decat alte economii, insa cea mai mare vulnerabilitate a noastra este deficitul bugetar mare."Daca economia globala va fi vi ...citeste mai departe despre " Daniel Daianu (BNR): E posibila o noua criza economica mondiala. Se va reflecta si la noi " pe Ziare.com