Daniel Daianu: Vremurile sunt foarte grele. E bine sa nu mai repetam erorile, pentru ca vor plati oamenii simpli

"Asa cum arata experienta incercarilor de a stavili efectele mai nenorocite ale crizei financiare, aceste reguli au aratat prociclicitate. Noi suferim de un blestem al prociclicitatii. Am fost prociclici si pe baza de crestere. Este foarte probabil ca, prin masurile pe care vom fi obligati sa le adoptam, mai devreme sau mai tarziu, pentru a controla situatia economica sa fim iar prociclici. De aceea este bine sa evitam erorile mari, inclusiv in constructia bugetului. Noi, in nota din august, si veti vedea si in nota privind noua rectificare a bugetului, facem referire in termeni foarte expliciti la acest pericol.Exista niste cai prin care, reexaminandu-se, se pot regandi aceste reguli, dar foarte putin se pot aplica in cazul Romaniei. De ce? Pentru ca in situatia noastra, cu deficite gemene foarte mari, cu o problema de fluxuri, nu de stoc, in sensul ca pe noi nu ne macina datoria publica - desi si ea a aproape triplata - ci fluxurile anticipate, angajamentele foarte mari, pe care bugetul nu le va putea absorbi fara masuri care sa reuseasca sa puna de acord resursele cu aceste angajamente", a explicat Daianu.Oficialul Consiliului Fiscal a adaugat ca suntem o economie cu posibilitati limitate, in care erorile facute de-a lungul timpului sunt platite de catre oamenii simpli."Mai mult decat regulile in sine, conteaza spiritul responsabilitatii, gospodariei, al bunului simt, care se pare ca uneori ne paraseste. Cand ma refer la bunul simt nu am in vedere acceptiunea care poate fi asemuita cu impertinenta, cu neintelegerea in mod deliberat afisata, ci faptul ca esti desprins de realitate. Suntem o economie cu putinte limitate. La noi, autoritatile din arcul de decizie macro-economica nu-si pot permite ceea ce se poate practica in alte tari, care beneficiaza de o moneda de rezerva, moneda proprie.Acolo unde poti, eventual, sa tiparesti bani daca vrei, fiindca ai acest atu extraordinar de a beneficia de o moneda de rezerva. Nu sunt caracteristici care sa defineasca economia noastra si de aceea trebuie sa fim si mai atenti, si mai precauti. Vremurile sunt foarte grele si vedem ce se intampla in Europa, peste Ocean, cu razboaie comerciale, razboaie valutare. Daca am comis erori, e bine sa nu le mai repetam, sa ne op