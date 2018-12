"E normal sa fie revoltati, cand intervii cu niste masuri, ca sa diminuezi din niste profituri uriase ale acelor companii, evident ca au reactiile pe care le au. Eu insumi am o experienta indelungata, am ceva ani de zile cu sistemul bancar, de la initierea legii darii in plata si am vazut atunci cum au reactionat in momentul in care le sunt afectate profiturile. Eu cred ca lucrurile astea se vor linisti", a spus Zamfir.El sustine ca Guvernul nu introduce noi taxe: "Vreau sa asigur pe toata lumea ca Guvernul nu introduce acum noi taxe, sub nicio forma, nu se introduc taxe. E vorba doar de introducerea unor noi reglementari, care sa corecteze practici incorecte care sunt astazi atat in sistemul bancar, cat si in domeniul energiei".Intrebat cine isi asuma raspunderea pentru pierderile de miercuri de la Bursa de Valori Bucuresti, Zamfir a spus ca: "N-am nici un dubiu ca Bursa isi va reveni. Asa este situatia la Bursa. Uitati-va ce se intampla peste tot in lume, exista fluctuatii. Eu sunt convins ca acum este vorba doar de un soc emotional, nu s-a intamplat ceva pe fond.Faptul ca reglementezi ca sa cresti bunastarea propriilor cetateni, ca despre asta este vorba pana la urma, ai stabilizat pretul la gaze, l-ai plafonat. Care e problema, de ce se supara atat de tare OMV-ul, de exemplu, ca s-a plafonat pretul la gaze? Aici e vorba de oligopol".Citeste mai multe despre Daniel Zamfir (ALDE) la RFI: Guvernul nu introduce noi taxe, sunt doar reglementari; socul de pe Bursa este o reactie emotionala pe RFI Romania. ...citeste mai departe despre " Daniel Zamfir (ALDE): Guvernul nu introduce noi taxe. Socul de pe Bursa este o reactie emotionala " pe Ziare.com