Darius Valcov sustine ca economia a crescut cu 24%: Amnistia fiscala se face, nu se discuta. E in programul de guvernare

"Decizia (privind amnistia fiscala, n.red.) sta in mainile doamnei prim-ministru. Ce va pot spune eu e ca in programul de guvernare acest lucru e prevazut, se vorbeste de restartarea mediului de afaceri. Aceste lucruri se fac si nu se discuta, ca nu am vrea sa-i facem pe oameni sa nu plateasca si trebuie si sa-i rasplatesti pe cei care au platit", a spus Valcov, luni seara, la Antena 3.Ministrul de Finante chiar era serios cu amnistia fiscala, dar deocamdata nu stie cum o face: E luata in calcul, ar putea stimula economia"Eminenta cenusie a PSD" spune ca dispare deficitul bugetului de pensiiConsilierul Vioricai Dancila, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie, a fost prezentat de moderatorul Mihai Gadea drept "eminenta cenusie a PSD, strategul din umbra al Guvernului, cel care a intocmit programul de guvernare". El a sustinut ca economia tarii a crescut cu 24% si ca in 2020 vom depasi Finlanda."Am depasit Grecia, anul acesta vom depasi Cehia si Portugalia, in 2020 vom depasi Finlanda si vom ajunge pe locul 12. Acum suntem pe locul 16. In 2016, in decembrie, veniturile Romaniei erau de 50 de mld de euro. S-a propus in programul de guvernare sa ajungem la 75 de mld de euro in 2020. La acea vreme s-a spus ca e o fantezie, dar nu au trecut 2 ani de zile si suntem la 62 de mld. de euro. De cand PSD si ALDE au venit la guvernare, in bugetul statului au intrat in plus 12 mld de euro", a sustinut Valcov.Mai mult, fostul primar din Slatina sustine ca anul viitor nu vom mai avea deficit la bugetul de pensii."Pensiile se platesc din bugetul asigurarilor sociale de stat si se completeaza cu veniturile de la bugetul de stat. In 2016, in primul semestru, deficitul era de 1,8 miliarde de euro. Prin transferul contributiilor si alte masuri s-a ajuns la un deficit de 667 de milioane de euro, anul viitor sa nu mai avem deficit la bugetul asigurarilor sociale", a sustinut Valcov.Valcov sustine ca doar 42 de angajati au avut salarii mai mici dupa transferul contributiilorFostul ministru de Finante mai spune si ca la momentul in care coalitia PSD-ALDE isi va incheia ap ...citeste mai departe despre " Darius Valcov sustine ca economia a crescut cu 24%: Amnistia fiscala se face, nu se discuta. E in programul de guvernare " pe Ziare.com