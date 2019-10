Datoria publica a Romaniei a crescut mai mult decat in anii de criza. Ne imprumutam sa acoperim deficitul

Potrivit estimarilor Comisiei Europene, in perioada 2017-2020, datoria noua contractata de Guvern se va situa la 139,6 miliarde de lei, potrivit Profit.ro.Comparativ, intre 2009 si 2012, ani de criza si recesiune cand Guvernul a trebuit sa apeleze la un acord de 20 de miliarde de euro cu FMI , Comisia Europeana si Banca Mondiala, imprumuturile contractate de Romania s-au ridicat la 136,9 miliarde de lei.Sumele imprumutate nu le includ si pe cele luate pentru plata unor datorii vechi ajunse la scadenta, proces numit rostogolire a datoriei, ci sunt folositi doar pentru acoperirea deficitul bugetar.Iar marea problema este ca aceasta crestere a datoriei publice implica si costuri anuale tot mai mari cu dobanzile, costuri care sunt suportate de bugetul de stat, adica de populatie si firme, cei care platesc taxe, impozite si contributii.Suma de 139,6 miliarde de lei este calculata de Directia Generala Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene folosind datele existente pentru 2017 si 2018, respectiv estimari proprii privind deficitul bugetar, diferite de ale Guvernului.Astfel, Comisia estimeaza ca in 2019 si 2020 Guvernul va trece cu deficitul de 3%, in timp ce Bucurestiul s-a angajat ferm sa respecte aceasta limita.Citeste si:Statul se imprumuta iar de la populatie ca sa acopere deficitul enorm: Promite dobanzi de pana la 4,5%, care nu se impoziteazaDeficitul bugetar a crescut cu 50% in primele opt luni. Continuam sa cheltuim mult mai mult decat incasamStandard&Poor's avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei se va reduce, deficitul e acoperit din ce in ce mai mult prin datoriiConsiliul Fiscal critica rectificarea bugetara: Avem rezerve ca Guvernul va colecta mult si va cheltui putin, cum promite. Riscam sa depasim tinta de deficitComisia Europeana: Salariile bugetarilor au crescut mult prea repede. Romania a deviat de la tinta de deficit. Replica de la Finante: De vina e majorarea alocatiilor ...citeste mai departe despre " Datoria publica a Romaniei a crescut mai mult decat in anii de criza. Ne imprumutam sa acoperim deficitul " pe Ziare.com