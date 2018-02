Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010, prin care se limiteaza suma pretinsa de cesionar de la debitorul avand calitatea de consumator, pana la cel mult dublul sumai platite de acesta pentru a cumpara creanta de la cedent.La nivelul acestei sume, debitorul-cedat se elibereaza de datorie, fara costuri suplimentare. Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, initiativa prevede ca aceasta masura se aplica si contractelor aflate in derulare la data intrarii in vigoare a legii."Prin acest proiect se reintroduce retractul litigios care era in Codul civil pana in anul 2011. In retractul litigios se prevederea dreptul debitorului care a fost deposedat de bun sa poata rascumpara de la firma de recuperare, platind dublul sumei cu care recuperatorul a achizitionat respectivul bun de la banca. Ori noi nu facem altceva decat sa reintroducem retractul litigios, dreptul debitorului sa isi rascumpere bunul respectiv. Am avut in vedere limitarea profitului firmei de recuperare", a declarat senatorul, PNL Daniel Zamfir.Proiectul legislativ a fost fost adoptat cu 69 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si 5 abtineri, Senatul fiind prima Camera sesizata.Citeste si Plafonarea dobanzilor la credite a fost votata de Senat, in ciuda avertismentelor ca va incuraja camataria ...citeste mai departe despre " Datornicii si-ar putea rascumpara bunurile platind cel mult dublul sumei achitate de recuperator " pe Ziare.com