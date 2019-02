De ce bugetul mare de la Transporturi nu inseamna si ca vom avea autostrazi, sosele si cai ferate mai multe si mai bune

Cu toate ca n-a reusit sa isi cheltuiasca nici macar banii din 2018, Ministerul Transporturilor urmeaza sa primeasca, in acest an, un buget cu 54,9% mai mare. Ar putea fi o veste buna, in conditiile in care autostrazile se construiesc cu viteza melcului, iar cea mai mare parte a caii ferate din Romania ar trebui inlocuita cu una mai noua.Cu toate astea - a declarat Ionut Ciurea, directorul Asociatiei Pro Infrastructura pentru Ziare.com - faptul ca avem un buget mai mare nu e o garantie ca infrastructura se va dezvolta intr-un ritm satisfacator, in acest an."Ca sa te poti dezvolta, nu ajunge sa aloci multi bani, ci trebuie sa alcatuiesti un buget echilibrat. Este esential ca beneficiarii - cum ar fi CNAIR si CFR - sa isi calibreze corect cheltuielile, inca de la inceput. De ce?Din cauza ca, de fapt, constructorii vor lucra in functie de cum ii bugetezi. Daca aloci multi bani pe proiecte blocate, s-ar putea sa nu-ti mai ajunga pentru cele care aveau sanse sa avanseze. Iar daca nu ai bani, constructorul nu va lucra asa cum trebuie, in mod normal.Ca sa intelegem ca intr-adevar asa stau lucrurile, ar fi suficient sa ne uitam la ceea ce s-a intamplat in cazul Autostrazii Urbane. La finele lui 2017, constructorul era bine mobilizat pe santier si - cu un bugetul bine calibrat - avea sanse sa termine lucrarile pana in aprilie 2018. Dar cum bugetul n-a fost bine intocmit atunci, constructorul a terminat lucrarea, pana la urma, abia in decembrie. E o situatie care s-ar putea repeta", a explicat Ionut Ciurea pentru Ziare.com.Deja - arata Asociatia Pro Infrastructura, Compania de Drumuri sustine ca poate finaliza, in 2019, cateva zeci de kilometri de autostrada - adica Loturile 1 si Lotul 2 din Autostrada Sebes-Turda (42 de kilometri) si sectoarele Campia Turzii-Chetani si Chetani-Iernut, desi in buget nu exista suficienti bani pentru asa ceva. Si, din pacate, nici stadi ...citeste mai departe despre " De ce bugetul mare de la Transporturi nu inseamna si ca vom avea autostrazi, sosele si cai ferate mai multe si mai bune " pe Ziare.com