De ce s-a redus cresterea economica a Romaniei si care sunt pericolele daca aceasta tendinta va continua

In vreme ce cresterea in Polonia, Ungaria si Serbia a fost peste asteptari in trimestrul 2 al anului, structura celei din Romania este nefavorabila, potrivit analistilor Erste Group Research (EGR).Romania este singura economie din regiune pentru care estimarile cresterii pe 2018 au fost reduse: de catre FMI de la 5,1% la 4,4 - 4,5%, iar de Erste Group de la 4,1% la 3,8%. Banca Transilvania vede cresterea pe 2018 la 4,3%, in vreme ce UniCredit o plaseaza la 3,9%.Cresterea si potentialulPericulos este, insa, faptul ca, daca tendinta de reducere a cresterii va continua, aceasta ar putea ajunge sub potentialul economiei."Dinamica anuala a PIB ar putea decelera de la 6,9% in 2017, pana la 4,3% in 2018 (ritm apropiat de potential), la 3,5% in 2019, respectiv la 3% in 2020. Cu alte cuvinte, deviatia PIB ar putea intra in teritoriu negativ pana la final de 2019, daca reformele structurale nu vor accelera", scrie economistul Andrei Radulescu, intr-un raport al Bancii Transilvania.Or, tocmai absenta reformelor structurale fac perspectivele economiei romanesti mai putin favorabile decat ale economiilor din regiune.