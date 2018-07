De ce s-a renuntat, de fapt, la proiectul cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic - Brasov

El sustine ca nici acum "nu pretinde ca aceasta solutie nu ar fi fost buna (acordul cu Banca Mondiala - n.r.) insa, subliniaza ca "daca ar fi fost aleasa varianta unui imprumut de la Banca Mondiala, acesta ar fi fost inclus in deficitul bugetar".In plus, mai este un aspect: daca ar fi fost dezvoltate discutiile cu Banca Mondiala, acestea "ar fi putut conduce la semnarea unui acord international, pentru ca un astfel de acord are caracter de acord international, cu validare din partea presedintelui Romaniei, cu aprobare in Parlament etc", ceea ce nu este necesar in varianta parteneriatului public privat."La nivelul Ministerului Transporturilor, exista un grup de lucru care a purtat discutii cu reprezentanti ai Bancii Mondiale in vederea unui aranjament financiar in valoare de circa 35 de milioane de euro, care sa sustina efectuarea unui nou studiu de fezabilitate pentru traseul acestei autostrazi mai ales pe partea sa montana si intarirea capacitatii administrative a ministerului si a companiei de drumuri, ceea ce inseamna o cheltuiala dedicata modernizarii resursei umane.Subliniez: nu exista nici la ora actuala un acord scris, insa trebuie sa recunosc ca exista si au existat discutii tehnice consistente cu reprezentantii Bancii Mondiale. Nici nu pretind ca aceasta solutie nu ar fi fost una buna. Insa, avand in vedere ca la nivel guvernamental s-a ales ca acest proiect sa fie introdus in pachetul de proiecte ce vor fi oferite unor parteneri privati - deci s-a ales strategia de a se include in vederea unui PPP si acest segment de autostrada - consecinta de fapt a acestei decizii tot la nivel guvernamental, am ales solutia ca si componenta de completare a studiului de fezabilitate sa fie introdusa in interiorul pachetului ce va fi oferit pe o procedura competitiva catre un partener privat, lucru despre care noi credem ca va scurta din termene, va produce si economii - totusi vorbim de un imprumut.Desigur ca in perspectiva stiu ca acest imprumut ar fi putut fi rambursat din fonduri europene, dar pana la aceste activitati stim bine ca un acord cu Banca Mondiala de 35 de milioane de euro ar fi fost inclus in deficitul bugetar", explica Sova traseu ...citeste mai departe despre " De ce s-a renuntat, de fapt, la proiectul cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic - Brasov " pe Ziare.com