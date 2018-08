De ce sunt banii romanilor din strainatate vitali pentru economia tarii noastre

Asta pentru ca majoritatea celor plecati in afara sunt in continuare atasati de tara si vor sa contribuie, atat cat pot, la rezolvarea problemelor din patria-mama.Iar acest "atat cat pot" este destul de mult, cel putin cand vine vorba de banii trimisi in tara.Am consultat datele legate de remiterile lor, publicate de Banca Nationala a Romaniei, si le-am comparat cu investitiile straine directe (ISD).Perioada pe care am luat-o in calcul este 2007-2017.De mentionat este si faptul ca cifrele reprezinta remiterile oficiale ale romanilor din strainatate, realizate prin banci sau servicii de transfer de bani, astfel ca nu iau in calcul cash-ul adus sau trimis fizic in tara de catre acestia.2007Remiterile romanilor din strainatate: 6.173 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 7.111 milioane de euro2008Remiterile romanilor din strainatate: 6.316 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 9.210 milioane de euro2009Remiterile romanilor din strainatate: 3.514 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 3.357 milioane de euro2010Remiterile romanilor din strainatate: 2.931 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.263 milioane de euro2011Remiterile romanilor din strainatate: 2.794 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 1.700 milioane de euro2012Remiterile romanilor din strainatate: 2.856 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.138 milioane de euro2013Remiterile romanilor din strainatate: 2.856 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.712 milioane de euro2014Remiterile romanilor din strainatate: 2.547 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 2.421 milioane de euro2015Remiterile romanilor din strainatate: 2.782 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 3.461 milioane de euro2016Remiterile romanilor din strainatate: 3.153 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 4.517 milioane de euro2017Remiterile romanilor din strainatate: 3.792 milioane de euroInvestitiile straine directe (ISD): 4.586 milioane de euroDatele BNR arata ca, acum 10 ani, explodasera atat ISD-urile, cat si remiterile romanilor in strainatate. Interesant este faptul ca, in anii de dupa izbucnirea ...citeste mai departe despre " De ce sunt banii romanilor din strainatate vitali pentru economia tarii noastre " pe Ziare.com