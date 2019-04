Decizia lui Donald Trump care va duce la scumpirea carburantilor in Romania

Planul liderului de la Casa Alba este sa paralizeze complet exporturile de titei ale Iranului. Astfel, din 2 mai, nicio tara nu va mai avea voie sa importe petrol iranian, dupa cum au atentionat autoritatile americane. In caz contrar, SUA vor aplica sanctiuni natiunilor care ii incalca decizia, trnsmite CNN.ContextSUA au aplicat sanctiuni dure impotriva Iranului, in noiembrie 2018, avand ca tinta principala industria petrolului, resursa care aduce cei mai multi bani in visteria Teheranului.Americanii au mai permis importul de titei iranian catorva tari, fara sa li se impuna penalitati. Derogarea a durat sase luni si expira pe 1 mai. De aceasta exceptie au beneficiat China, Japonia, India, Coreea de Sud, Taiwan, Turcia, Italia si Grecia, insa Administratia Trump a anuntat ca nu va extinde termenul.Obiectivul asumat al SUA este de a reduce la zero exporturile de titei ale Republicii Islamice.Aversiunea liderului american a escaladat odata cu retragerea din acordul nuclear cu Iranul, anul trecut. Trump vrea sa oblige astfel conducerea iraniana sa accepte noi negocieri pe marginea programului sau nuclear, care sa duca la adoptarea unui nou tratat, mult mai sever si restrictiv pentru Republica Islamica.Efecte"Combinata cu scaderea productiei globale, cu problemele Venezuelei si ale Libiei, anularea exceptiilor pntru cumparatorii petrolului iranian va reprezenta o provocare in ceea ce priveste tinerea sub control a cotatiei titeiului", a explicat Joe McMonigle, analist la Hedgeye, citat de Reuters.Cu alte cuvinte, sunt sanse foarte mari ca aurul negru sa se scumpeasca si mai mult in viitorul apropiat. Motivul fiind ingrijorarea ca oferta nu va putea fi pe masura cererii.Deja s-a putut observa o reactie "la cald". Luni, cotatia petrolului Brent - relevant pentru piata europeana - a crescut cu 3,2%, pana la 74,30 dolari per baril, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultima jumatate de an.Iar tensiunile in crestere in tarile producatoare de petrol, situatia Iranului fiind cireasa de pe tort, vor duce la o scumpire si mai mare a titeiului.Venezuela: Parlamentul decreteaza starea de alerta si suspenda livrarile de petrol catre Cu ...citeste mai departe despre " Decizia lui Donald Trump care va duce la scumpirea carburantilor in Romania " pe Ziare.com