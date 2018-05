Decizia lui Trump va reduce probabil exporturile OPEC pe o piata deja limitata, relateaza Reuters.Contractele futures pentru petrolul Brent au atins un maxim al tranzactiilor de miercuri de 76,75 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014, iar la ora 03.44 GMT (05.44 ora Romaniei) erau in urcare cu 2,5%, la 76,73 dolari pe baril, fata de inchiderea zilei de marti.Petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat cu 2,3%, la 70,67 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins dupa sfarsitul anului 2014.In China, cel mai mare cumparator de petrol Iranian, contractele futures de la bursa din Shanghai au urcat la cel mai ridicat nivel, in dolari, de la lansarea in luna mai, de 73,25 dolari pe baril.Iranul a redevenit un exportator major de petrol in 2016, dupa ce au fost ridicate sanctiunile internationale impotriva acestui stat, in schimbul restrangerii programului nuclear iranian.In aprilie, Iranul a exportat peste 2,6 milioane de barili de petrol pe zi, acest stat fiind al treilea mare exportator din cadrul OPEC dupa Arabia Saudita si Irak.Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul convenit la sfarsitul anului 2015, amplificand riscurile unui conflict in Orientul Mijlociu si provocand incertitudini legate de oferta de petrol la nivel mondial.Retragerea din acordul nuclear insemana ca Statele Unite vor reimpune sanctiunile imporiva Iranului dupa 180 de zile, daca nu va fi convenit un alt acord.Citeste si:Reactia Iranului, dupa ce Trump a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclearReactii internationale, dupa ce SUA s-au retras din Acordul nuclear: Cine saluta decizia lui TrumpPretul petrolului, la cel mai mare nivel din ultimii ani ...citeste mai departe despre " Decizia lui Trump de a retrage SUA din acordul cu Iranul a scumpit deja petrolul cu 2% - maximul ultimilor ani " pe Ziare.com