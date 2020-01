Deficitul bugetar a fost anul trecut de 4,6%, peste tinta asumata de Guvern prin rectificare. Citu explica de ce

El a explicat ca aceasta diferenta a venit in urma a doua surprize neplacute aparute spre finalul anului trecut: plata datoriei in cazul fratilor Micula si incasari mai mici din dividende de la companii."Au aparut doua surprize neplacute. A trebuit sa platim datoria catre fratii Micula, a existat o decizie judecatoreasca, suma trebuia platita. Iar cealalta surpriza neplacuta, in buget au fost incluse veniturile de la companii de stat din dividende, dar 1,3 miliarde de lei nu au fost incasati. Sunt cateva companii cu neclaritati, vom efectua controale", a spus Citu.Intrebat despre ce companii este vorba, ministrul de Finante a spus " Hidroelectrica , cred, vom verifica".Totodata, Florin Citu a precizat ca in luna decembrie au mai existat si cheltuieli suplimentare de 1,3 miliarde de lei, reprezentand cheltuieli de capital si de functionare la unitatile administrativ-teritoriale.Ministrul de Finante a subliniat si ca, in lunile noiembrie si decembrie, dupa ce a preluat guvernarea, noul Executiv a fost nevoit sa plateasca facturi neplatite de ani de zile."Am vrut sa fim un partener corect, ca stat, si sa platim facturile restante in noiembrie si decembrie. Nu poti cere, ca stat, corectitudine din partea companiilor private, daca tu nu-ti platesti datoriile", a precizat Citu.Florin Citu a acuzat guvernele PSD ca in anii anteriori reduceau artificial deficitul bugetar prin amanarea platilor restante, mai ales la finalul anului."Au fost facturi acumulate ani de zile si in noiembrie si decembrie am platit facturile. Am salvat situatia pe ultima suta de metri. Pana acum nu se plateau facturi si se reducea artificial deficitul bugetar", a precizat Citu.In 2018, deficitul bugetar a fost 2,88% din Produsul Intern Brut, dar in 2019, in fiecare luna cheltuielile au depasit incasarile, astfel ca deficitul s-a tot adancit.Deficitul bugetar a explodat in primele 4 luni: Este cu 88,4% mai mare fata de cel din aceeasi perioada din 2018Deficitul bugetar a crescut cu peste 80% in primele 5 luni. Cheltuim in continuare mult mai mult decat incasamDeficitul bugetar la sapte luni a ajuns la 18,14 miliarde de lei, 1,76% din PIBDeficitul bugetar a crescut cu 50% in primele opt luni. Continuam sa cheltuim mult mai mult decat incasamDeficitu ...citeste mai departe despre " Deficitul bugetar a fost anul trecut de 4,6%, peste tinta asumata de Guvern prin rectificare. Citu explica de ce " pe Ziare.com