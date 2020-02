Deficitul bugetar a fost de 460 milioane lei in ianuarie, in principal din cauza majorarii rambursarilor de TVA

In ianuarie 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv 0,07% din PIB.In ianuarie 2020, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 0,46 miliarde lei (0,04% din PIB)."Comparativ cu excedentul inregistrat in luna similara a anului trecut, deficitul din luna ianuarie 2020 este explicat in principal de majorarea rambursarilor de TVA cu 1 miliard lei (1,72 miliarde lei in ianuarie 2020, comparativ cu 0,72 miliarde lei in ianuarie 2019), respectiv cresterea cheltuielilor de investitii cu aproximativ 0,82 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului precedent", se arata in comunicat.Veniturile bugetului general consolidat au insumat 27,55 mld lei in ianuarie 2020, in crestere cu 6,8% fata de nivelul inregistrat in luna similara a anului trecut."Exprimate ca pondere in PIB, veniturile bugetare au inregistrat o reducere marginala (0,1 puncte procentuale), explicata in principal de cresterea restituirilor din TVA cu 141%. Incasarile din impozitul pe venit au inregistrat 2,28 mld lei in ianuarie 2020 si prezinta o crestere de 14,4% fata de luna similara a anului trecut", se arata in comunicat.Evolutia incasarilor din impozitul pe salarii in luna ianuarie (8%,an/an) reflecta dinamicile castigului salarial mediu brut (10,7%) si a numarului mediu de salariati (0,9%) inregistrate in luna decembrie 2019. Totodata, scutirea salariatilor din domeniul constructiilor si a sectoarele industriale conexe de la plata impozitului pe venit a generat un impact negativ de 127,9 mil. lei in ianuarie 2020, comparativ cu incasarile din ianuarie 2019.In luna ianuarie, ANAF a rambursat TVA in suma 1,72 miliarde lei, cu 1 miliard de lei mai mult decat anul trecut, continuand politica de plata cu celeritate a sumelor datorate catre mediul privat."Vom continua acest comportament corect in raport cu mediul privat, fie ca vorbim de facturile ajunse la scadenta, fie despre rambursarile de TVA. Evolutia din prima luna reprezinta un prim semnal ca actorii din economie inteleg sa se conformeze voluntar si au incredere in pa ...citeste mai departe despre " Deficitul bugetar a fost de 460 milioane lei in ianuarie, in principal din cauza majorarii rambursarilor de TVA " pe Ziare.com