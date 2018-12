Deficitul bugetar la 11 luni este de aproape trei ori mai mare fata de anul trecut

In primele 11 luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. In aceeasi perioada din 2016, deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, arata datele publicate vineri seara pe site-ul Ministerului Finantelor.In ianuarie-octombrie, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB.In ianuarie-noiembrie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 261,5 miliarde lei, reprezentand 27,5% din PIB, sunt cu 14,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent."Se inregistreaza cresteri fata de anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+37,5%) si din veniturile nefiscale (+14,4%) . Incepand cu luna februarie incasarile din contributiile sociale au fost influentate pozitiv de conditiile legislative noi privind transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017", se arata in comunicat.Incepand cu luna mai, se constata o imbunatatire a colectarii veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 10,5% fata de realizarile aceleiasi perioade din 2017, ajungand la o valoare de 53,7 miliarde lei pe primele unsprezece luni ale anului in curs. Veniturile din accize au fost in suma de 26,1 miliarde lei (2,7% din PIB) cu 8,2% mai mari comparativ cu perioada similara a anului precedent."De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% fata de aceeasi perioada a anului 2017. S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 25,5% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018", se arata in comunicat.De asemenea, se inregistreaza o diminuare cu 50,3% fata de aceeasi perioada anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ca urmare a aplicarii OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa ...citeste mai departe despre " Deficitul bugetar la 11 luni este de aproape trei ori mai mare fata de anul trecut " pe Ziare.com