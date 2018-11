Oficialul de la Finante, a spus, marti, intr-o declaratie de presa, ca deficitul bugetar la finele lunii octombrie este la nivelul de 2,2% din PIB, astfel ca Romania se va incadra in tinta de 3% din PIB, in acest an, iar valoarea acestuia este de 21 de miliarde de lei.Executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB.Cu toate acestea, ministrul anunta ca Romania nu va lua masuri pentru reducerea deficitului bugetar decat din 2019."Vom inchide acest an cu deficit sub limita de 3%, cum ne-am angajat. La acest moment, vorbim despre un deficit de 2,2%, in suma aproximativa de 21 de miliarde de lei. Sigur, Comisia Europeana va putea spune ca o tara sau alta va trebui sa ia o serie de masuri pentru a scadea deficitul. In cazul Romaniei, CE va vedea astfel de masuri in bugetul pe 2019", a declarat Eugen Teodorovici.Teodorovici: Comisia Europeana va vedea masuri de reducere a deficitului bugetar din Romania abia din 2019 ...citeste mai departe despre " Deficitul bugetar s-a triplat fata de anul trecut, dar Teodorovici anunta ca Romania nu va lua masuri " pe Ziare.com