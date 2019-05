In primele trei luni din 2018, deficitul comercial a fost de 2,72 miliarde euro, potrivit datelor INS.In primele trei luni din 2019, deficitul balantei comerciale a fost de 3,645 miliarde de euro, mai mare cu 922 milioane de euro decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.In martie 2019, exporturile au insumat 6,13 miliarde de euro, iar importurile au insumat 7,36 miliarde de euro, rezultand un deficit de 1,23 miliarde de euro. Fata de martie 2018, exporturile din martie 2019 au crescut cu 0,4%, iar importurile au crescut cu 2,7%.In primele trei luni, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor au fost detinute de masini si echipamente de transport (48,1% la export si 36,9% la import) si alte produse manufacturate (32,2% la export si respectiv 30,5% la import).In 2018, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 16,8%, fata de anul anterior, pana la 15,1 miliarde euro. ...citeste mai departe despre " Deficitul comercial a crescut cu 34% in primele trei luni " pe Ziare.com