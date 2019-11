Cresterea deficitului ar fi fost si mai mare daca balanta de plati din sectorul serviciilor nu ar fi fost pozitiva, cu un excedent de 6,587 miliarde de euro.Balanta bunurilor a inregistrat un deficit mai mare cu 2,342 de miliarde de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 343 de milioane de euro.Balanta veniturilor primare a avut un deficit mai mic cu 747 de milioane de euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mic cu 53 de milioane de euro. Datoria externa creste cu peste 8,4%In perioada ianuarie - septembrie 2019, datoria externa totala a crescut cu 8,398 miliarde de euro (+8,41%), pana la mai mult de 108,2 miliarde de euro. In structura:datoria externa pe termen lung a insumat 73,831 miliarde de euro la 30 septembrie 2019 (68,2% din totalul datoriei externe), in crestere cu 8,1% fata de 31 decembrie 2018;datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 septembrie 2019 nivelul de 34,408 miliarde de euro (31,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,0% fata de 31 decembrie 2018.Citeste mai multe despre Deficitul de cont curent al Romaniei a crescut cu peste 19% la 9 luni. Datoria creste, investitiile straine scad pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Deficitul de cont curent al Romaniei a crescut cu peste 19% la 9 luni. Datoria creste, investitiile straine scad " pe Ziare.com