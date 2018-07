Deja avem o inflatie record, iar majorarile de pensii aduc si mai multi bani pentru consum. Cat de mult mai pot creste preturile?

Insa Guvernul nu pare preocupat de aceasta situatie grava in care ne aflam si, mai mult, incearca sa arunce pisica in curtea altora.Saptamana trecuta, premierul Viorica Dancila spunea in plenul Parlamentului, la dezbaterea motiunii de cenzura impotriva Guvernului sau, ca Opozitia minte cand arata ca au crescut preturile. Cu toate ca in ultimul raport al INS privind inflatia scrie foarte clar ca s-au scumpit atat marfurile alimentare, cat si cele nealimentare."De ce mintiti oamenii cand le spuneti ca fiecare luna a crescut preturile cu 5,4%? Stiti bine ca nu e asa! Stiti bine sau poate ca nu stiti ca aceasta inflatie de 5,4% raportata la perioada similara din anul precedent este o inflatie pur statistica", a fost replica Vioricai Dancila.Premierul nu a ratat nici ocazia sa dea, din nou, vina pe BNR afirmand ca inflatia este responsabilitatea Bancii Centrale, nu a Guvernului. Mai mult, ea a spus chiar ca Banca Nationala a Romaniei a admis, oficial, ca inflatia nu a fost generata de politicile guvernamentale:"Nu Guvernul este cel care e responsabil de evolutiile inflatiei. Stiti bine ca aceasta este in grija si raspunderea Bancii Nationale a Romaniei, care, de altfel, a si admis, in mod oficial, ca inflatia despre care discutam nu a fost generata de politicile guvernamentale".Trebuie amintit insa faptul ca BNR nu a admis ca inflatia NU a fost generata de politicile guvernamentale. Din contra. Doar in una dintre ultimele declaratii pe aceasta tema, in luna mai, cand a prezentat raportul trimestrial asupra inflatiei, Mugur Isarescu a afirmat ca "este greu de controlat tinta de inflatie cu atatea suisuri si coborasuri fiscale".Asadar, cine este vinovat pentru cresterea inflatiei? Ionut Dumitru , economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si presedinte al Consiliului Fiscal, a explicat pentru Ziare.com ca vina pentru cresterea inflatiei apartine in primul rand Guvernului, politicilor fiscal bugetare ale acestuia, mai exact este provocata de cresterea pensiilor si salariilor."Sa ne rugam sa avem politici economice coerente, ca de acolo vine inflatia. Inflatia vine in primul rand din politicile fiscal bugetare, cresteri de venituri peste ceea ce productivita ...citeste mai departe despre " Deja avem o inflatie record, iar majorarile de pensii aduc si mai multi bani pentru consum. Cat de mult mai pot creste preturile? " pe Ziare.com