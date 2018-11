Echipa a analizat noile evolutii economice si financiare, a actualizat prognoza macroeconomica si a discutat executia bugetului pe 2018, precum si proiectul bugetului pentru 2019, potrivit lui Alejandro Hajdenberg, reprezentatul institutiei la Bucuresti. Aceasta vizita a pregatit misiunea de la inceputul anului viitor privind consultarile asupra Articolului IV.Perspectivele dezvoltarii economice, planurile de modernizare a administrarii veniturilor si guvernanta corporativa au fost temele de discutie dintre ministerul Finantelor, Eugen Teodorovici, si delegatia FMI, condusa de Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania si Bulgaria, intr-o intalnire care a avut loc miercuri."Obiectivele Romaniei pe termen scurt sunt accederea la OECD, dobandirea statutului de piata emergenta si intrarea in zona Schengen. Sunt masuri care vor asigura dezvoltarea cat mai rapida a economiei romanesti", a precizat Eugen Teodorovici, conform unui comunicat al ministerului.La prognoza din octombrie, Fondul si-a redus estimarea de crestere economica pentru Romania, la 4%, de la 5,1% in aprilie. In schimb, reprezentantii Fondului preconizeaza aceeasi inflatie, o crestere medie anuala de 4,7%, dar un deficit de cont curent de 3,5% din PIB, fata de 3,7%, in aprilie.Citeste mai departe despre " Delegatia FMI isi incheie azi o misiune in Romania: Au aflat cum arata bugetul pe 2019 " pe Ziare.com