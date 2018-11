Deputatii hotarasc astazi soarta Autostrazii Unirii. Fara aceasta sosea, Moldova risca sa ramana, in continuare, izolata

Ideea autostrazii A8 Targu Mures-Iasi-Ungheni - numita si "a Unirii" tocmai pentru ca e gandita sa faca legatura intre provincii - a aparut in urma cu mai bine de un deceniu. Inca din 2007 Compania de Autostrazi a inceput intocmirea documentatiei necesare pentru constructia soselei de mare viteza.Pana in 2010, cu o cheltuiala de circa 4,8 milioane de euro, se intocmise deja si studiul de fezabilitate. Practic, in teorie, se ajunsese la etapa alegerii unui constructor, asa ca n-ar mai fi trebuit sa treaca multa vreme pana la inceperea lucrarilor.Cu toate astea, s-au scurs doi ani fara ca cineva sa miste un deget.Asteptarea parea sa fi meritat, insa, in momentul in care, in 2012, Comisia Europeana (CE) si-a exprimat acordul de a cofinanta constructia drumului. Cu o conditie: documentatia sa fie revizuita. Motivul: CE considera ca era nevoie de o pregatire mai buna a constructiei, mai ales ca buna parte din autostrada urma sa fie realizata in zone dificile, muntoase.In consecinta, in 2015, Compania de Autostrazi a contractat Aecom Ingenieria SRL - Consitrans SRL - Search Corporation SRL ca sa revizuiasca studiul de fezabilitate pe care aceeasi societate il intocmise deja, cu cativa ani inainte. Apoi a suspendat contractul, din cauza ca a ramas fara bani.Abia in 2016 s-a reluat lucrul la revizuirea documentatiei. Si, din pacate, nici de aceasta data lucrurile n-au fost duse la bun sfarsit. Motivul: in 2017, Curtea de Conturi a sesizat DNA cu privire la faptul ca se cheltuiesc multi bani pe revizuirea unui studiu de fezabilitate care deja costase o avere.La acel moment, societatea care intocmea revizuirea a acceptat inclusiv sa renunte la suma pe care o incasase in 2010, numai sa fie lasata sa isi continue lucrarile, iar proiectul sa nu se blocheze.Cu toate acestea, proiectul tot s-a blocat, in luna ianuarie a acestui an, cand Compania de Autostrazi a reziliat contractul de revizuire a documentatiei.Intre timp, autoritatile au inceput sa prezinte tot soiul de planuri care risca sa ingroape definitiv proiectul Autostrazii A8. Spre exemplu, s-a propus ca partea din Moldova a autostrazii sa fie realizata in parte ...citeste mai departe despre " Deputatii hotarasc astazi soarta Autostrazii Unirii. Fara aceasta sosea, Moldova risca sa ramana, in continuare, izolata " pe Ziare.com