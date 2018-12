Desi abia inaugurata, o cale de acces pe Autostrada A3 a si fost blocata. Ce spune CNAIR

Luni la rand, localnicii zonei au intrat pe Autostrada A3 (pentru a circula in conditii mai bune spre Bucuresti) prin nodul rutier de la Moara Vlasiei, chiar daca acesta era inca in stadiul de santier. Atat societatea Aktor, constructorul nodului rutier, cat si Compania de Drumuri stiau ce se intampla acolo si au tolerat situatia pentru a le permite oamenilor sa circule in conditii mai bune.Problema este ca vineri, pe 14 decembrie - adica tocmai in ziua in care lotul de autostrada dintre Centura Bucuresti si Soseaua Petricani a fost inaugurat - ar fi trebuit deschisa oficial circulatia si prin nodul Moara Vlasiei. Numai ca in loc sa se deschida, circulatia prin nod s-a blocat.E o situatie semnalata pe retelele de socializare de parlamentarul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor. Acesta remarca faptul ca e nedrept ca oamenii din zona Moara Vlasiei sa nu aiba acces la autostrada.La solicitarea Ziare.com, Compania de Drumuri a transmis, insa, ca nu are nicio vina in acest caz. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu spune ca, de fapt, constructorul a blocat intersectia, suparat ca lucrarea incompleta din zona nu i-a fost receptionata."E vorba despre un mic santaj la care incearca sa ne supuna constructorul (Aktor - n.red.).Noi eram pregatiti sa receptionam, vineri, intregul lot al Autostrazii A3, inclusiv nodul rutier de la Moara Vlasiei. Aici e vorba, insa, despre doua obiective de infrastructura, pe care le-a realizat Aktor. Primul obiectiv e corpul autostrazii, iar al doilea e nodul rutier de la Moara Vlasiei.La nodul rutier, constructorul nu si-a terminat treaba. Mult nu mai era de facut. Ii lipseau niste parapeti si ceva elemente de semnalizare. Cu toate astea - in ciuda asteptarilor constructorului - n-am putut receptiona lotul.In mod normal, asta n-ar fi trebuit sa fie o problema pentru soferi. Sa nu ne prefacem: stim cu totii ca, de fapt, constructorul ii lasa de luni bune pe soferii care locuiesc in zona sa intre prin nodul rutier pe A3, la Moara Vlasiei. Asta, cu toate ca zona era considerata santier, nu sosea practicabila. Acum - cand a vaz ...citeste mai departe despre " Desi abia inaugurata, o cale de acces pe Autostrada A3 a si fost blocata. Ce spune CNAIR " pe Ziare.com