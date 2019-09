Desi Cuc a anuntat ca in septembrie e gata, inaugurarea noii autostrazi Ilia-Cosevita se amana pe termen nelimitat. Ciurea: E gata, dar s-a cautat "nod in papura"

In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva ar fi trebuit sa se deschida - cu o intarziere de peste 3 ani - pe data de 12 august. Pana la urma, insa, pe 14 august s-a inaugurat doar Lotul 4 al soselei, lung de 22,1 kilometri, dintre Ilia si Soimus (judetul Hunedoara).In schimb, circulatia pe Lotul 3, lung de 21 kilometri, (dintre Ilia si Cosevita) nu a mai fost deschisa. Motivul: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a sustinut ca societatea care a construit respectivul segment de drum - anume compania spaniola Comsa - nu si-ar fi facut treaba. In consecinta, soseaua nu putea fi inaugurata, din cauza ca era nesigura si ar fi pus in pericol vietile soferilor care urmau sa circule pe ea.CNAIR a sustinut, spre exemplu, ca au aparut crapaturi in taluzul care duce la terasamentul drumului, iar asta putea cauza o alunecare a soselei. De asemenea, pe versanti aparusera ravene (santuri adanci sapate de ploaie - n.red.), ceea ce sugera ca, la un moment dat, cantitati importante de pamant s-ar fi putut pravali pe carosabil, punandu-le vietile in pericol soferilor care ar fi circulat prin zona, pe autostrada.In prima instanta, Razvan Cuc a spus ca, in urma acestor constatari, CNAIR a discutat cu Comsa, iar problemele urmeaza sa se rezolve in numai 10 zile. Ulterior, insa, pe 28 august, , CNAIR a reziliat contractul cu Comsa. In consecinta, tocmai cand ajunsese, in sfarsit, la un pas de finalizare (lucrarile fiind executate in proportie de 99%), Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva a ramas fara constructor!Din nou, Razvan Cuc a sustinut ca situatia nu pune mari probleme, in conditiile in care CNAIR va face lucrarile pe care Comsa refuzase sa le duca la bun sfarsit. Mai exact, Cuc a declarat ca "lotul 3 va fi deschis undeva la sfarsitul lunii septembrie. A fost preluat de catre CNAIR, se fac lucrarile. Va fi dat in trafic la sfarsitul lui septembrie".Numai ca, de fapt, lucrurile sunt mai complicate. In realitate, CNAIR nu poate intra pur si simplu pe santierul autostrazii, ca sa se apuce de treaba.Eram la un pas de inaugurare, dar ne-am intors la licitatiiPurtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a declarat pentru Ziare.com ca existe o serie de proceduri de ...citeste mai departe despre " Desi Cuc a anuntat ca in septembrie e gata, inaugurarea noii autostrazi Ilia-Cosevita se amana pe termen nelimitat. Ciurea: E gata, dar s-a cautat "nod in papura" " pe Ziare.com