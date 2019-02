Desi n-a construit niciun capat din autostrazile promise, Guvernul sustine ca va face si linii de tren de mare viteza

In principiu, regimul PPP presupune ca un privat construieste din bani proprii o sosea, un canal navigabil sau o cale ferata si isi recupereaza investitia percepandu-le, apoi, taxe celor care folosesc respectiva infrastructura. E un mod de lucru adoptat in special in tarile cu mari aglomerari urbane.La noi, Compania de Drumuri a incercat de 3 ori sa construiasca Autostrada Ploiesti - Brasov in regim PPP, dar n-a reusit. Motivul: dupa cum a explicat pentru Ziare.com deputatul Catalin Drula (USR), in Romania - o tara cu valori de trafic relativ reduse - privatul nu isi poate recupera, intr-o perioada rezonabila, investitia facuta intr-o autostrada.In consecinta, nici metoda PPP nu are cum sa functioneze, la noi.In aceste conditii, pe vremea cand premier era Mihai Tudose, Guvernul a cerut ajutorul Bancii Mondiale (BM) pentru a realiza documentatia necesara constructiei autostrazii Comarnic-Brasov, pe care apoi sa o realizeze printr-o schema clasica de finantare.Tocmai cand acest proiect incepuse sa prinda contur, PSD a schimbat Guvernul. Iar Cabinetul Dancila, proaspat investit, a renuntat la colaborarea cu BM si si-a asumat contructia unor obiective mamut de infrastructura prin PPP, in ciuda faptului ca aceasta metoda isi dovedise deja ineficienta.Ce a promis Guvernul si ce a facut, de fapt, prin PPPPrimul proiect pe care Cabinetul Dancila a promis ca il va realiza in PPP este Autostrada Ploiesti-Brasov. Constructia va fi dificila, in conditiile in care soseaua, desi construita in zona de munte, va trebui sa fie, totusi, una de mare viteza.Pentru acest proiect, Comisia de Prognoza a lansat o licitatie pentru semnarea unui contract de PPP, la care s-au inscris 5 societati. Procedura este in curs, dar se mai pot inca formula contestatii. Oricum, pana ca unul dintre cei 5 constructori sa ajunga efectiv sa faca un metru de autostrada vor mai trece ani.Ulterior, Cabinetul Dancila a mai promis ca, tot printr-un proiect in PPP, va transforma Bucurestiul in port la Dunare. La jumatatea lunii decembrie, s-a lansat in dezbatere publica studiul de fundamentare pentru acest proiect.Asa cum Ziare.com v-a informat deja, sansele ca acest proiect sa se realizeze sunt n ...citeste mai departe despre " Desi n-a construit niciun capat din autostrazile promise, Guvernul sustine ca va face si linii de tren de mare viteza " pe Ziare.com