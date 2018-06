Desi tine in vama 15 scanere cu care nu stie ce sa faca, statul se pregateste sa isi cumpere altele, de trei ori mai scumpe

A spus-o chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustinand ca parte din miliardul de euro care ar urma sa fie investit in eficientizarea activitatii vamilor ar urma sa se duca pe scanere fixe si mobile.Din pacate, vor fi alti bani cheltuiti in zadar, daca statul nu va invata sa foloseasca scanerele intr-o maniera mai putin paguboasa decat pana acum.Avem scanere degeaba inca de acum 16 aniRomania a inceput sa isi instaleze scanere in vami in urma cu 16 ani, din nevoia de a se alinia cerintelor UE privind combaterea contrabandei. Dispozitivele aveau menirea de a-i ajuta pe vamesi sa examineze, repede si eficient, masinile care intrau in tara.Astfel, puteau depista si confisca, pe zi ce trece, tot mai multa marfa de contrabanda, indiferent ca era vorba despre arme, droguri de mare risc si bani negri sau despre alcool si tutun.Codul Schenghen impunea existenta unor astfel de scanere in vamile de la granitele UE, asa ca Romania nu s-a zgarcit si a cumparat 15. Din pacate, n-a reusit niciodata sa gaseasca modalitatea de a exploata eficient aparatele. Drept urmare, in cele din urma, dupa ani lungi in care au stat mai mult in service, acestea s-au stricat de tot.Astazi, aparatele pe care statul a cheltuit peste 12 milioane de euro zac in vami, ca niste simple piese de mobilier, la Iasi (5 scanere), Constanta (2 scanere), Galati (2 scanere), Timis (2 scanere), Dolj si Cluj (un scaner) . Inca un scaner se afla la Directia Vamala Bucuresti, din informatiile Ziare.com.De mai bine de jumatate de an, ANAF sustine ca ia un "set de masuri care sa conduca la reoperationalizarea sau, dupa caz, casarea acestora, tinand cont de vechime si de costurile aferente repunerii in functiune", se arata intr-un raspuns al institutiei formulat la solicitarea Ziare.com.Cu alte cuvinte, ANAF face o analiza care sa arate daca roboscanerele mai merita tinute sau sunt deja numai bune de dat la fier vechi. Oricum se aude ca vin altele noi...Pretul scanerelor, greu de aflatLa solicitarea Ziare.com, Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a informat ca a cumparat prima oara, in anii 2002 si 2003, trei scanere de tip MIS (Mobile Imagining System) Rapiscan de productie americana. Pe acelea, statul le-a platit cu bani dintr-un imprumut de 12,6 milioan ...citeste mai departe despre " Desi tine in vama 15 scanere cu care nu stie ce sa faca, statul se pregateste sa isi cumpere altele, de trei ori mai scumpe " pe Ziare.com