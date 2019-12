Desi trebuia sa se termine intr-un an, constructia Centurii Mihailesti va dura cel putin un deceniu!

De ani buni, orasul Mihailesti este sufocat de trafic. Motivul: in lipsa unei centuri ocolitoare, toate masinile care circula prin zona, inclusiv cele de mare tonaj, trec prin mijlocul localitatii, pe Drumul National (DN) 6. Ministerul Transporturilor si CNAIR stiu despre existenta acestei probleme si au inceput sa lucreze la rezolvarea ei acum aproape ... un deceniu. Povestea - am zice incredibila, dar la ritmul in care se construieste infrastructura la noi in tara ii spunem mai bine doar povestea - incepe cu intocmirea unei documentatii pentru constructia unei centuri ocolitoare. Apoi, in primavara lui 2011, CNAIR (numita la acea vreme CNADNR) a lansat o licitatie pentru a alege un constructor.Traseul viitoarei variante de ocolire a orasului Mihailesti. Foto: Arhiva Facebook /Asociatia Pro Infrastructura Dupa aproape un an, in primavara lui 2012, Compania i-a contractat pe spaniolii de la Contrat Ingineria Y Obras pentru a construi centura ocolitoare de 3,18 kilometri, cu doua benzi pe fiecare sens si parapete despartitoare pe mijlocul soselei.Spaniolii n-au construit, insa, nimic. Asa ca, dupa numai cateva luni, adica in octombrie 2012, Compania a reziliat contractul cu spaniolii. Intregul proiect al centurii orasului Mihailesti a ramas in asteptare.Potrivit Companiei de Drumuri, spaniolii n-au construit nimic pe Centura Orasului MihailestiCNAIR a avut nevoie de inca trei ani pentru a contracta un nou constructor care sa construiasca aceasta centura. In cele din urma, insa, in aprilie 2016, au fost contractati spanolii de la Copisa Constructora Pirenaica SA pentru a construi drumul.Din pacate, nici de aceasta data lucrurile n-au mers asa cum ar fi trebuit. Desi lucrarea ar fi trebuit sa dureze doar un an, spaniolilor le-au luat 2 ani ca sa execute doar un sfert din ce aveau de facut.Motivele acestui nou esec au fost explicate pe larg de Asociatia Pro Infrastructura, inca de acum un an si jumatate. Pe de o parte, de vina a fost CNAIR, care a gresit exproprierile si n-a rezolvat alte probleme birocratice. Vazand ca nu isi primeste intregul amplasament, nici constructorul nu s-a mobilizat si n-a lucrat cum ar fi trebuit.In cele din urma, "proiectul s-a intepenit in birocratie (relocari de utilitati, ex ...citeste mai departe despre " Desi trebuia sa se termine intr-un an, constructia Centurii Mihailesti va dura cel putin un deceniu! " pe Ziare.com