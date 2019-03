Dezastrul financiar si economic: PSD ii pedepseste pe romani pentru ca a fost ales

As fi vrut de martisor sa gasesc macar o justificare plauzibila ca sa spun ceva de bine despre Executivul Romaniei. N-am gasit. In schimb, trecand in revista masurile economice ale cleptocratiei dragniote adoptate la indemnurile unui ins condamnat provizoriu la opt ani de inchisoare cu executare, avem toate motivele sa ne-alarmam. Chiar daca nu suntem experti.Reiese ca, in timp ce a desfiintat independenta Justitiei, politizand-o pana la extinctia statului de drept, puterea PSD-ista sustinuta de ALDE si UDMR a pus si bazele unui viitor dezastru economic de tip venezuelean.Semnalele actualizarii prezisei catastrofe sunt vizibile. Doar o cecitate voluntara, stimulata de declaratiile populiste fara acoperire ale unor insi ca Valcov, nu e-n stare sa le vada.Venit la putere pe baza de ditirambice promisiuni populiste, regimul cleptocratic nu se multumeste sa se autoserveasca. Isi manifesta, sistematic, si dispretul fata de munca romanilor.De pilda, aruncand pe geam banii contribuabililor, irositi cu ura in pensii speciale, acordate astfel incat sa-i asigure loialitatea in randul unor categorii importante pentru mentinerea intacta a autoritatii potentatilor.Concomitent, aceeasi putere pesedista a dat chix in materie de absorbire de fonduri europene. Si a marit fara folos salariile unor categorii ale populatiei, micsorand, de fapt, prin inflatie, veniturile tuturor.Mai grav, puterea a slabit cadrul legislativ si increderea in el si in predictibilitatea lui, alimentand de zor mefienta in sistem si fuga dincolo de granite a unor specialisti si potentiale investitii de importanta vitala pentru economia tarii.Si a dat, colac peste pupaza, o OUG 114 impunand "o taxa pe lacomie", care a pus capac rabdarii bancilor si unei consistente parti a mediului de afaceri.Excedata, ca orice regim totalitar, de independenta oricarei institutii si, nu in ultimul rand, de aceea, fireasca in orice sistem monetar care se respecta, a bancii nationale, a pus, in plus, tunurile pe BNR si, mai ales, pe guvernatorul ei.Repatrierea aurului de la Londra va spori devalorizarea leuluiIn fine, un proiect de lege national-comunist ivit intempestiv, la initiativa sefului infractor al PSD, Liviu Dragnea, si a slugii sale prea-plecate, sofer ...citeste mai departe despre " Dezastrul financiar si economic: PSD ii pedepseste pe romani pentru ca a fost ales " pe Ziare.com