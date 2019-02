Dezbaterile din Parlament pe buget, incheiate tarziu in noapte. Bacalbasa a reclamat ca nu si-a luat medicamentele (Video)

Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a reclamat de la tribuna ca e de la ora 9:00 la sedinta si ca nu si-a luat medicamentele, dupa ce liberala Alina Gorghiu a propus prelungirea lucrarilor pana la finalizarea discutiilor."Sunt aici de la 9 dimineata. E ora 12:00 (miezul noptii - n.red.) . Nu mi-am luat nici medicamentele", a spus el in aplauzele salii.Discutiile pe tema bugetului au inceput joi, dupa ora 9:00, una dintre cele mai importante decizii luate fiind cea a majorarii alocatiilor pentru copii, care a provocat tensiuni intre Putere si Opozitie in ceea ce priveste votul si sursa de finantare a unei astfel de masuri care ar duce la cresterea deficitului bugetar.Dezbaterile vor fi reluate vineri, cand este programat si votul final asupra proiectelor Legii bugetului de stat si Legii privind asigurarile sociale de stat pe 2019.Citeste mai multe informatii legate de bugetul pe 2019:Dublarea alocatiilor: Deputatii modifica vineri Legea plafoanelor, deja votata de Parlament. Bugetul va fi adoptat dupaParlamentul a aprobat diminuarea bugetelor SIE si SRI ...citeste mai departe despre " Dezbaterile din Parlament pe buget, incheiate tarziu in noapte. Bacalbasa a reclamat ca nu si-a luat medicamentele (Video) " pe Ziare.com