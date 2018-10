Din cauza ca statul nu e in stare sa repare un pod, toate trenurile din Bucuresti spre Bulgaria si Grecia sunt deviate prin Videle

Incompetenta autoritatilor romane face ca toate trenurile care circula intre Bucuresti si Giurgiu, din 2005 incoace, sa fie deviate tocmai prin Videle. Pe acelasi drum ocolit si aproape de doua ori mai lung sunt nevoite sa o apuce si garniturile care pleca din Capitala spre orase din strainatate, cum ar fi Sofia, Istanbul si Salonic...Calea ferata dintre Bucuresti si Giurgiu - cu tot cu podul feroviar peste raul Arges de la Gradistea - a fost construita de societatea britanica John Trevor-Barkley si data in folosinta in anul 1869, in vremea regelui Carol I.Atat de durabila a fost lucrarea englezilor, incat trenurile noastre au circulat pe drumul de fier construit de ei vreme de 136 de ani. Abia in 2005, o parte a podului peste Arges a cedat, din cauza inundatiilor.Parte a presei a scris atunci ca probabil apele nu i-ar fi venit podului de hac, daca o firma locala de constructii n-ar fi subrezit malurile Argesului, excavand prea mult nisip...Oricum, lucrurile nu pareau atunci chiar atat de grave. La urma urmei, se prabusise o singura bucata dintr-un pod trainic, pe care autoritatile noastre n-aveau altceva de facut decat sa-l repare. Parea o chestiune care n-ar fi trebui sa dea statului prea mari batai de cap.Rand pe rand, premieri si ministri s-au prefacut ca isi sufleca manecile si sa apuca de treaba, sustinand ca podul de la Gradistea era, de fapt, ca si redeschis. Din pacate, niciunul dintre cei 17 ministri care s-au perindat in ultimii 13 ani la conducerea Transporturilor n-a reusit sa si faca ceva concret, in acest sens. In consecinta, podul n-a mai fost reperat nici pana astazi.Mai rau, CFR SA a si casat parte din bucatile de pod pe care hotii de fier vechi nu isi facusera curaj sa le taie si sa le vanda. Iar pe masura ce timpul trece, reparatia podului devine tot mai costisitoare.De cand toate trenurile trec prin Videle, durata unei calatorii s-a triplatProblema nu e doar ca Romania a abandonat o opera de infrastructura care durase deja 136 de ani si probabil ar mai fi durat inca pe atat, daca era intretinuta asa cum trebuia. Adevaratul neajuns este ca, incepand din 2005, toate trenurile care circula intre Bucuresti si Giurgiu - in loc sa urmeze traseul clasic, din Gara Progresul prin Comana, pana in Gara de Nord - ocolesc prin Videle.In ac ...citeste mai departe despre " Din cauza ca statul nu e in stare sa repare un pod, toate trenurile din Bucuresti spre Bulgaria si Grecia sunt deviate prin Videle " pe Ziare.com