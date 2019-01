Metodologia ESA ignora, spre exemplu, asa-numitele venituri one-off, exceptii care s-au produs intr-un an, dar care nu pot fi replicate in anii ce urmeaza.Similar, pe partea de cheltuieli, arieratele, datoriile neachitate, nu figureaza in calculul deficitului cash, dar apar in calcului deficitului ESA.Comisia Europeana ia in considerare, atunci cand decide declansarea mecanismului de deficit excesiv impotriva unui stat membru, calculele conform metodologiei ESA. Or acestea vor veni abia peste 2-3 luni.Oricum, pentru situatia ca datele sunt incorecte, guvernul - prin premierul Dancila si ministrul de Finante Teodorovici, si-au luat masuri de precautie:Prin Ordonanta 114 din decembrie, au abrogat si articolele din Legea raspunderii fiscal-bugetare care pedepsesc folosirea de date false.Citeste mai multe despre Din culisele deficitului de 2,88: Problemele, improvizatiile si abrogarea juridica a raspunderii pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Din culisele deficitului de 2,88: Problemele, improvizatiile si abrogarea juridica a raspunderii " pe Ziare.com