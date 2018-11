Din lac in put: De la monopolul de stat la cel privat. Companiile energetice omoara investitiile private romanesti

Aceasta mutare a fost justificata prin presiunea externa facuta pentru a se renunta la activele "neperformante". Tocmai cei care afirmau acest lucru s-au inghesuit sa preia aceste companii si sa isi asume numai beneficiile rezultate din contract si absolut nici o obligatie.In cam toate statele europene companiile energetice sunt considerate de interes strategic si mare parte din ele sunt investitii de stat. Sistemul in Europa nu functioneaza chiar deloc precum in America, acolo unde piata s-a nascut libera, nu s-a incercat impunerea cu forta. Desi la ei acasa mare parte din aceste companii se afla in administrarea statului, noua ni s-a pretins vanzarea lor.In fapt, la acest moment, companiile de distributie energie electrica si asigurare a alimentarii cu gaz metan au devenit principalele societati prin care in fiecare luna sume colosale de bani sunt platite de romani si plasate ulterior in afara tarii.Pentru a se asigura ca nicio cheltuiala in plus nu este facuta, orice investitie de extindere sau modernizare este impusa imediat beneficiarului final. Nu doar ca iti platesti curentul sau factura la gaze, atunci cand doresti sa te legi chiar tu esti cel care vei plati pentru acea extindere de retea sau bransament. Cu toate acestea, desi platite, aceste bunuri nu iti apartin si ti se impune sa le cedezi catre companiile respective fara ca suma investita sa fie recuperata.Toate aceste companii au renuntat aproape complet la angajati. Toate serviciile au fost externalizate, de la facturare si pana la executia lucrarilor pe amplasament. Desi incaseaza lunar sume colosale de la romani, platile facute catre companiile romanesti subordonate sunt rusinos de mici, la limita la care sa asigure acestora subzistenta dar sa nu le permita niciodata dezvoltarea. Au dat afara din companii toti angajatii si apoi le-au impus sa isi faca companii pentru a-i plati pe nimic: de ce sa ai responsabilitati cand poti avea totul la indemana gratis.De parca insa acest lucru nu era suficient, de cativa ani companiile respective pur si simplu blocheaza orice proiect privat de dezvoltare. Iti ia un an sa construiesti un imobil si alti doi ani ca sa te legi la reteaua de electricitate sau distributie gaz natural. Pare absurd dar, desi reteaua sau conducta se afla chiar in fata casei, ...citeste mai departe despre " Din lac in put: De la monopolul de stat la cel privat. Companiile energetice omoara investitiile private romanesti " pe Ziare.com