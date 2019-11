Din nou in insolventa, Complexul Energetic Hunedoara e la un pas de a ajunge la fier vechi

CEH a fost infiintat in 2012, prin unirea Electrocentrale Deva (care administra termocentrala de la Mintia) cu Electrocentrale Paroseni (care avea in grija termocentrala omonima). Ulterior, complexul a preluat si 4 mine de huila: Lonea, Lupeni, Vulcan si Livezeni. In teorie - sustineau la acel moment reprezentantii Ministerului Energiei - acest complex avea toate motivele sa prospere.Pe de o parte, avand 7 grupuri energetice pe huila alimentate din mine proprii, CEH urma sa livreze contra cost energie electrica in sistemul national. Si tot contra cost, termocentralele urmau sa furnizeze agent termic in orase (termocentrala de la Mintia pentru Deva, iar termocentrala de la Paroseni pentru Petrosani).In teorie, suna bine. In realitate, insa, CEH n-a prosperat niciodata, din varii motive. Pe de o parte, din cauza ca productia de energie pe baza de huila este poluanta si scumpa. Asa ca ani la rand, Complexul a vandut energie chiar si la jumatate din pretul de productie. Si astfel a tot pierdut bani.Apoi, din cauza ca statul n-a modernizat minele de huila, acestea au produs prea putin. In consecinta, Complexul a importat carbune, adesea la preturi impovaratoare. Iar pe masura ce timpul a trecut, lucrurile au mers din ce in ce mai prost.Spre exemplu - desi nu gasea calea de a-l rentabiliza - Ministerul Energiei a obligat de mai multe ori Complexul sa contribuie cu parte din incasari (si asa insuficiente) la finantarea unor proiecte mamut care nu s-au materializat niciodata, de tipul hidrocentralei cu pompaj de la Tarnita.In cele din urma, ca sa nu fie nevoite sa traga ponoasele pentru concedierea miilor de salariati ai Complexului, autoritatile statului i-au acordat imprumuturi, tinandu-l in mod artificial pe linia de plutire. Din pacate, Comisia Europeana a considerat ca parte dintre imprumuturi au fost ilegale si a stabilit ca Guvernul trebuie sa recupereze circa 60 de milioane de euro (cam 285.000.000 lei) de la CEH.Una peste alta, potrivit unui bilant contabil postat pe siteul propriu, CEH are acum datorii de 1,3 miliarde ...citeste mai departe despre " Din nou in insolventa, Complexul Energetic Hunedoara e la un pas de a ajunge la fier vechi " pe Ziare.com