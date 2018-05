Directorul ArcelorMittal Galati: Estimez un viitor bun al combinatului. Nu exista niciun motiv pentru concedieri, dupa vanzare

Considerati ca vanzarea combinatului ar putea fi urmata de o inchidere a acestei unitati de productie?

ArcelorMittal a inceput in urma cu 2 ani sa negocieze cumpararea otelariei italiene Ilva, cea mai mare din Europa. Suspectand ca in urma acestei achizitii grupul britanico-indian ar putea monopoliza piata comunitara a otelului, Comisia Europeana (CE) a declansat o ancheta de concurenta in acest caz. In plus, a cerut ArcelorMittal sa listeze unitatile siderurgice pe care ar fi dispusa sa le vanda, daca in schimb i se permite sa cumpere Ilva. Printre unitatile la care ArcelorMittal va renunta, la solicitarea CE, se numara si combinatul galatean.Pe locuitorii judetului Galati, aceasta perspectiva ii nelinisteste. E si normal sa fie asa, in conditiile in care combinatul este cel mai mare angajator din judet, avand pe statele de plata 5.500 de salariati. In plus, sute de firme locale rezista pe piata doar datorita colaborarii cu aceasta mare unitate siderurgica.Sindicalistii din combinat au fost primii care au avansat scenariul vanzarii combinatului catre rusi, care l-ar putea inchide ca pe cel de la Campia Turzii. Odata sadit acest sambure de ingrijorare, nici asigurarile Guvernului si nici macar cele ale Comisiei Europene cu privire la viitorul combinatului n-au mai fost suficiente pentru a-i linisti pe oameni.Potrivit directorului general al ArcelorMittal Galati - Skopje, Bruno Ribo, vanzarea combinatului nu anunta, insa, nici inchiderea acestuia si nici concedierea miilor de salariati. Managerul din siderurgie a explicat intr-un interviu acordat Ziare.com de ce este optimist cu privire la viitorul combinatului galatean.O eventuala vanzare a combinatului nu este echivalenta, in niciun caz, cu inchiderea.Comisia Europeana a spus clar: "Vom aproba masurile corective propuse numai daca suntem convinsi ca activele transferate vor continua sa fie operate pe termen lung si durabil in mainile noului proprietar. Si nu vom aproba un transfer in cazul in care acest lucru nu este garantat".Inca o data: UE doreste sa ridice nivelul concurential in Europa si nu sa inchida capacitati de productie!Opinia mea ramane aceeasi ca in trecut: estimez un viitor bun al combinatului de la Galati.