Drumul National (DN) 7, cu o lungime de 524 de kilometri, face legatura intre Bucuresti si orasul Nadlac, aflat la granita cu Ungaria. Din toata aceasta sosea, ar urma sa intre in reabilitare un sector de circa 10 kilometri dintre satele Boita si Vestem din judetul Sibiu. Mai multe detalii a oferit Narcis Neaga."Avem o varianta de a merge de la Boita, de la iesirea din Boita spre Sibiu, pana la intrarea in Talmaci si apoi se continua de la iesirea din Talmaci pana la giratoriul de la Vestem, aproximativ 10 kilometri. Luam in calcul de asemenea si un pasaj subteran in Talmaciu, tocmai pentru a evita blocajele in trafic, sunt doua treceri de pietoni acolo, care practic produc niste blocaje in trafic, pe vreo doi - trei kilometri, ceea ce este foarte mult in orele de varf. Si atunci ne-am gandit la solutia unui pasaj subteran, trecere practic pe sub DN, in zona centrala a Talmaciului, pentru pietoni. Aceasta investitie costa aproximativ sapte milioane de euro, aceasta largire, de la iesirea din Boita, pana la intrarea in Talmaciu si de la iesirea din Talmaciu pana la giratoriul de la Vestem", a spus Narcis Neaga, citat de Agerpres.Directorul CNAIR a apreciat ca, din punctul sau de vedere, aceste lucrari ar putea fi finalizate pana la finele anului urmator.Astfel de lucrari de largire a unor portiuni din DN7 s-au mai facut si pana acum. Spre exemplu, inca din 2016 Asociatia Pro Infrastructura prezenta, intr-un material video, stadiul lucrarilor pe o alta portiune de drum care fusese largita prin adaugarea unei benzi de circulatie....citeste mai departe despre " Directorul Companiei de Autostrazi: Largim DN7, iar pietonilor le facem pasaj subteran " pe Ziare.com