Directorul Ford Romania: De la Guvern vrem fapte, nu vorbe! Sa finalizeze drumul expres Craiova-Pitesti pana in 2021, cum a promis

"Am investit 1,5 miliarde de euro in fabrica de la Craiova. Vom analiza exact ceea ce fac autoritatile romane in materie de infrastructura, dupa care vom decide cum si unde ne vom investi banii" a declarat Ian Pearson, CEO-ul Ford Romania, pentru RFI Romania.Ford Romania - care a decis de curand sa produca la Craiova nu numai modelul Eco Sport, ci si modelul Puma - are mare nevoie de drumuri de mare viteza, ca sa isi aduca rapid componente si sa livreze in ritm alert automobilele asamblate."Majoritatea componentelor noastre vin pe camioane. Iar odata cu anuntul noului model Puma de la Ford vor fi mai multe componente aduse cu camioane. Cu toate ca am crescut numarul componentelor pe care le luam de la furnizori romani, tot aducem o cantitate semnificativa de componente din Europa si mai ales din Europa de Nord si de Vest.Va dau un exemplu simplu: Daca mergi din nordul Germaniei pana la granita cu Ungaria, estimam ca un camion va circula cu o viteza de 75 km pe ora. Odata ajuns la granita Romaniei, pana in Craiova, acelasi camion va avea o viteza medie de 45 km pe ora. Asta reprezinta patru ore in plus de condus. Iar 4 ore de condus inseamna patru ore de costuri suplimentare.Si nu ne priveste doar pe noi, ci si pe ceilalti producatori auto si producatori din Romania. Infrastructura , asa cum e acum, este un dezavantaj competitiv", a declarat Ian Person.Directorul Ford Romania a spus ca - la jumatatea lunii martie - atat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, cat si directorul CNAIR, Narcis Neaga, au sustinut ca drumul express Craiova-Pitesti va fi gata in urmatorii 2 ani si jumatate, pana la finalului lui 2021.Cu toate asta, termenul este unul nerealist. Iata de ce. Intregul drum expres ar urma sa aiba 120 de kilometri. La finele anului trecut, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contracte pentru proiectarea si constructia primilor 57 din cei acesti 120 de kilometri.Loturile contractate in decembrie 2018 sunt cele doua din capatul dinspre Craiova al soselei.Problema este ca doar jumatate de drum expres nu ar fi suficient pentru a rezolva problema aglomeratiei rutiere, in zona. In consecinta, CNAIR a facut demersuri pentru a incepe si constructia lotur ...citeste mai departe despre " Directorul Ford Romania: De la Guvern vrem fapte, nu vorbe! Sa finalizeze drumul expres Craiova-Pitesti pana in 2021, cum a promis " pe Ziare.com