Compania nu a oferit alte informatii.Medvedev a avut un rol major in negocierile deseori dificile cu statele europene referitoare la livrarile de gaze, care au devenit politizate dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, in 2014.Acesta a fost coordonatorul de facto al exporturilor Gazprom, chiar daca oficial a fost inlocuit din aceasta functie cu Elena Burmistrova, in 2014.Medvedev a avut rolul dificil de a convinge tarile europene sa cumpere gaze rusesti si sa aprobe constructia de gazoducte, cum sunt TurkStream si Nord Stream 2, pe fondul opozitiei Statelor Unite.Gazprom, ale carui vanzari reprezinta peste 5% din economia de 1.600 de miliarde de dolari a Rusiei, va numi un inlocuitor al lui Medvedev "la momentul potrivit", a declarat purtatorul de cuvant."Este un soc pentru multi din companie", a declarat o sursa apropiata Gazprom, dupa anuntarea masurii.O alta sursa din industria energiei a spus ca Medvedev a tensionat relatiile cu directorul general al Gazprom, Alexei Miller, ceea ce ar fi condus la plecarea sa.Valeri Golubev, un alt director general adjunct, va pleca si el din companie, potrivit Gazprom.Gazprom a mai anuntat ca Vsevolod Cerepanov, un alt director al Gazprom, care a condus departamentul de productie a gazelor, va ramane in companie, dar pe o alta functie.Anul trecut, Gazprom a inregistrat exporturi record, prin vanzarea a peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze in Europa, inclusiv in Turcia.Cota de piata a Gazprom in regiune a crescut la peste o treime, iat compania a incercat sa o mareasca si mai mult. ...citeste mai departe despre " Directorul general adjunct al Gazprom, Alexandr Medvedev, a fost demis dupa 16 ani " pe Ziare.com