Disputa intre Romania si Ungaria pe tema gazului din Marea Neagra

In ultimii ani, in partea romaneasca a Marii Negre au fost descoperite si deja partial exploatate depozite uriase de gaz natural. Potrivit estimarilor moderat optimiste, ar fi vorba de cel putin 40 de miliarde de metri cubi de gaz, dar ar putea fi pana la 200 de miliarde - suficient pentru a acoperi necesarul total al Romaniei pentru deceniile urmatoare si pentru a vinde chiar la export.Pentru a transporta acest gaz din Marea Neagra in tarile europene, a fost planificata construirea unei conducte, in cadrul proiectului numit BRUA, de la initialele tarilor Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria. BRUA ar trebui sa inceapa sa functioneze din 2019 iar proiectul va fi sustinut de UE si de Banca Europeana pentru Dezvoltare, BERD.Cum se intampla adesea la astfel de mari proiecte internationale, exista si in acest caz deja demult controverse. In prezent este vorba de o disputa ungaro-romana pe tema legislatiei romanesti privind exploatarea gazelor offshore si cantitatea de gaz care ar urma sa fie livrata Ungariei prin conducta BRUA.La sfarsitul lui iunie, seful retelei ungare de transport de gaz (FGSZ) Kristof Terhes a cerut autoritatilor romane sa adopte odata legea prevazuta privind sprijinirea exploatarilor offshore si sa livreze Ungariei cantitatea dorita de aceasta tara de 4,4 miliarde de metri cubi de gaz pe an. Ulterior, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a mers chiar mai departe: Romania ar periclita prin amanarile ei securitatea energetica din regiune. Partea romana a respins indignata aceste acuzatii iar unii politicieni si experti au reprosat Budapestei ca nu si-ar respecta obligatiile asumate in proiectul construirii conductei BRUA.Interese divergenteDisputa reflecta interesele complexe ale partilor implicate in aceasta afacere. Pe de o parte sunt tarile vestice ale UE, inclusiv Austria, care doresc diversificarea furnizorilor de energie, pentru a reduce dependenta de gazul rusesc. Din aceasta alianta fac parte si concernele vestice Exxon si OMV, care opereaza exploatarea gazului din Marea Neagra.Ungaria se straduieste pe de alta parte sa ocupe o pozitie mai puternica sau chiar fruntasa in sectorul energetic in centrul si sud-estul Europei. De aceea, guvernul Orban a decis in iulie anul trecut sa nu mai construiasca o conducta care ar urma sa co