Document ingrijorator de la Bruxelles: In nicio alta tara din UE pesta porcina nu s-a extins asa repede ca in Romania

In nota de serviciu emisa joi, 11 octombrie, de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, se mentioneaza mai intai ca, in afara tarii noastre, boala mai evolueaza acum in alte 9 state din UE. Este vorba despre Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Belgia si Italia (mai exact Sardinia, unde autoritatile incearca, fara succes, deja de 4 decenii sa eradicheze boala).Partea buna - dupa cum reiese din constatarile specialistilor - este ca boala se manifesta mai degraba in estul Uniunii Europene si nu s-a extins, pana acum, in alte regiuni. Ingrijorarea europenilor tine, insa, de faptul ca, in Romania, boala a avut o evolutie exploziva.Mai exact, in document se mentioneaza ca:"Incepand cu luna iunie 2018, insa, in Romania au fost peste 950 de focare de boala - o situatie fara precedent (in Uniunea Europeana - n.red.) ".Documentul contine si o harta, intocmita in baza informatiilor oferite de Autoritata Sanitar Veterinara de la Bucuresti. Aceasta harta indica faptul ca boala fie a izbucnit deja, fie ar putea aparea in orice moment in nu mai putin de 15 judete, marcate cu rosu pe harta. Este vorba despre: Giurgiu, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau, Vaslui, Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Calarasi, Satu Mare, Bihor si Salaj. Acestor li se adauga Ilfov si municipiul Bucuresti.Un risc mai mic, dar totusi insemnat, de raspandire a pestei exista si in zonele tampon (marcare cu albastru pe harta), in care se afla judetele: Teleorman, Arges, Brasov, Covasna, Harghita, Neamt, Iasi, dar si Arges, Alba, Cluj, Bistrita-Nasaud si Maramures.Puteti citi integral documentul emis de secretariatul Consiliului Uniunii Europene, pe data de 11 octombrie 2018 aici:Informatii care conduceau la concluzia exprimata in documentul de mai sus fusesera prezentate in spatiul public inca de la finele lunii septembrie de europarlamentarul Sigfrid Muresan (PNL) . Astfel, intr-o postare pe o retea de solicializare, politicianul anunta ca, la acel moment, in Romania erau 927 dintre cele 1.200 de focare de pesta din intreaga UE. Asta insemna, de fapt, ca peste 70% dintre cazurile de pesta din cele 28 de state membre UE s-au raportat, pana acum, in tara noastra.