Dragnea anunta ca bugetul 2019 e aproape gata. Urmeaza alta rectificare in acest an

"Proiectul legii bugetului de stat este aproape gata. Urmeaza joi sa mai avem o ultima discutie pe proiectul privind finantarea autoritatilor locale si proiectul de dezvoltare locala. De asemenea, mai trebuie aprobate niste memorandumuri in Guvern si sper sa se inteleaga colegii din Guvern, de la cele doua partide, sa se aprobe acele memorandumuri, pentru ca ele au fost luate in calcul atunci cand s-au construit si bugetul de stat si programul de guvernare. Deci in interval foarte rezonabil de timp proiectul de lege al bugetului de stat trebuie sa fie facut public si sa inceapa procedurile legale", a declarat Dragnea, marti, la Palatul Parlamentului.Presedintele Camerei Deputatilor a confirmat, de asemenea, ca pana la finele anului urmeaza sa aiba loc o noua rectificare bugetara: "Eu cred ca da, din ceea ce stiu de asta vara".Intrebat ce parere are despre ideea lansata de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, despre o posibila inghetare a salariilor bugetarilor anul viitor, Liviu Dragnea a replicat ca nu renunta la aplicarea principiilor din programul de guvernare."Eu mi-am luat angajamentul in campania electorala (...) ca programul de guvernare va fi respectat, cu toate riscurile asumate de mine, atat in ceea ce priveste dezvoltarea economico-sociala, cat si in ce priveste stoparea abuzurilor.Eu nu cedez si nu renunt la principiile pe care le-am spus in campanie. Poate altii cred ca eu renunt. Nu renunt", a subliniat liderul PSD.Citeste alte informatii recente despre buget, deficit si salarii: Deficitul bugetar la noua luni e de 2,2 ori peste nivelul de anul trecutFlorin Citu: Executia bugetara pe septembrie arata ca Romania intra in criza mai devreme decat ne asteptamTeodorovici da asigurari ca salariile bugetarilor nu ingheata in 2019. Cresc cu 25%, cum prevede Legea salarizarii