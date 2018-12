Dragnea anunta ca Ordonanta Teodorovici va fi adoptata vineri: Mai e nevoie de cateva reglaje

"Maine vor adopta ordonanta. Mai era nevoie de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile", a declarat Liviu Dragnea.Liderul PSD nu a vrut insa sa explice presei ce modificari va suferi OUG fata de forma prezentata pe site-ul Ministerului de Finante."Explicatiile le primiti dupa ce va fi adoptata ordonanta", a fost raspunsul lui Dragnea.Intrebat ce se va intampla cu Pilonul II de pensii, liderul PSD a spus ca "nu se va intampla nimic rau".Dupa ce jurnalistii au insistat si au continuat sa ii puna intrebari pe aceasta tema, Liviu Dragnea a oferit cateva mici detalii."Banii nu vor putea fi retrasi pur si simplu. Au ramas sa discute in Guvern diseara si maine dimineata despre masuri prin care fondurile de pensii sa functioneze in continuare si sa aiba posibilitatea oamenii sa investeasca acei bani, iar in acelasi timp sa nu se puna problema functionarii acestui pilon de pensiiVor stabili care sunt cele mai bune prevederi ca acele societati sa poata functiona in continuare iar cetatenii sa aiba posibilitatea sa aleaga daca vor sa mute banii sau sa ii investeasca in titluri de stat", a precizat Dragnea.CES a dat aviz negativ pe Ordonanta TeodoroviciConsiliul Economic si Social a avizat negativ ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante."Fiecare parte din CES a dat aviz negativ", a declarat pentru Ziare.com Silvia Vlasceanu, vicepresedinte al Confederatiei Patronale "Concordia", membru in CES.La randul sau, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, ne-a spus ca si patronatele, si sindicatele, cat si societatea civila au dat aviz negativ.Totodata, el a precizat ca sedinta de azi a fost extraordinara, fiind convocata special pentru aceasta ordonanta pentru a putea intra in sedinta de guvern."Noi avem martea sedinta la ora 13:00. Azi a fost sedinta extraordinara doar pentru aceasta ordonanta. Au mai fost doua hotarari de guvern nesemnificative. Am incercat sa amanam votul, am propus amanarea votului. Dar trebuia sa avem 3 patrimi din numarul celor prezenti. Am votat 19, nu am indeplinit conditia pentru amanare", ne-a spus Dumitru Coarna.De asemenea, el a afirmat ca are informatii potrivi ...citeste mai departe despre " Dragnea anunta ca Ordonanta Teodorovici va fi adoptata vineri: Mai e nevoie de cateva reglaje " pe Ziare.com