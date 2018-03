"Vor fi invitati sa faca parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii, structurile asociative ale autoritatilor locale, in asa fel incat pana la 15 noiembrie, cel mai tarziu, calendarul de implementare si planul de actiune si de masuri sa fie aprobat, astfel incat incepand cu 1 ianuarie 2019 sa se implementeze aceste masuri", a declarat Dragnea.Amintim ca la congresul PSD de 10 martie, cand a fost votata Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pana in 2024, Dragnea a spus ca este un pas obligatoriu pentru ca Romania sa poata sta la "masa bogatilor".Citeste si Siegfried Muresan: PSD pune in scena o noua farsa politica, dupa ce a indepartat, de fapt, Romania de zona euroIohannis explica strategia Romaniei privind adoptarea monedei euro. Pe scurt, mergem pe burta!A.G. ...citeste mai departe despre " Dragnea anunta cand e gata Comisia pentru aderarea la euro si cine va face parte din ea " pe Ziare.com