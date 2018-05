Dragnea, in scrisoarea catre BNR: Ati indus o stare de neincredere in Guvern. Care a fost replica lui Isarescu

In scrisoarea trimisa BNR in februarie, Dragnea afirma ca politica monetara trebuie sa se armonizeze cu politicile gvernamentale si isi exprima ingrijorarea fata de masurile intreprinse la inceput de an de catre BNR."Politica monetara, atributia exclusiva a BNR, reprezinta o componenta esentiala a mix-ului de politici macroeconomice promovat pentru asigurarea unei dezvoltari economice accelerate, dar sustenabile si de durata. In acest sens, consider ca politica monetara trebuie sa se armonizeze cu politicile gvernamentale.Din acest punct de vedere, imi exprim ingrijorarea fata de masurile intreprinse la inceput de an de catre BNR si care, in opinia mea, nu reprezinta cea mai potrivita cale de coordonare a politicilor macroeconomice", arata Liviu Dragnea la inceputul scrisorii transmise catre BNR, in numele Camerei Deputatilor.Liviu Dragnea critica in scrisoare, datata 27 februarie 2018, faptul ca membrii CA al BNR au remarcat incertitudinile legate de transferul catre angajati a contributiilor sociale. POtrivit liderului PSD, "intr-o institutie publica asemenea remarci nu isi au locul"."O politica monetara bazata pe neincredere si pe maximizarea unor riscuri potentiale nu este in opinia mea o politica favorabila cresterii economice sustenabile si poate duce in final la rezultate contrare celor asteptate.Aceste rezerve pe care le am cu privire la fundamentarea si pertinenta masurilor intreprinse in ianuarie si februarie sunt determinate de comunicarile dvs. publice, inclusiv de minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de administratie al BNR din 7 februarie 2018.Se mentioneaza in documentul citat faptul ca membrii CA au remarcat incertitudinile legate de transferul catre angajati a contributiilor sociale, precum si de potentialele corectii fiscale efectuate in acest an in vederea incadrarii deficitului bugetar in plafonul de 3% din PIB In aprecierea mea, intr-o institutie publica asemenea remarci nu isi au locul la mai putin de o luna de aplicare a politicii bugetare configurate prin Legea bugetului de stat nr. 3/2018", arata presedintele Camerei Deputatilor.Dragnea: BNR a indus o stare de neincredere in GuvernPotrivit lui Dragnea, membrii Consiliului de Administratie al BNR au indus la nivelul mediului economic o stare de neincredere in Guv ...citeste mai departe despre " Dragnea, in scrisoarea catre BNR: Ati indus o stare de neincredere in Guvern. Care a fost replica lui Isarescu " pe Ziare.com