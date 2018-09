Dragnea promite taranilor bani ca de Craciun pe porcii ucisi de pesta. Ce sanse sunt si ce impact ar avea o astfel de decizie

Liviu Dragnea a anuntat noua strategie de despagubire a gospodarilor ramasi fara porci din cauza pestei la finele sedinte CEx desfasurata pe 1 septembrie, la Neptun."I-am solicitat domnului ministru Daea si domnului ministru Teodorovici (...) sa gestioneze aceasta solicitare ca despagubirile pentru gospodariile de la care au fost sacrificati porci sau de la care, din pacate, s-ar putea sa fie nevoie sa sacrificati porci, in continuare, sa nu se acorde la greutatea animalului care este in momentul respectiv, pentru ca o familie creste un porc sau doi si avea de gand sa ii creasca pana la Craciun si trebuie sa stabileasca pana luni cei doi ministri care este greutatea estimata la care de regula ajunge pana la Craciun si la acea greutate sa fie acordate despagubirile si procedurile sa fie acordate rapid. Banii sunt pregatiti. Imediat dupa rectificare vor incepe aceste proceduri si in maxim o saptamana va incepe alocarea de bani", a precizat Dragnea.Nici bine n-au apucat, insa, taranii sa isi faca o idee despre sumele pe care le au de primit in plus, de la Guvern, ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, le-a si stricat bucuria. Mai exact, Teodorovici a explicat, pe 4 septembrie, ca potrivit estimarilor Guvernului, un porc de Craciun are 100 de kilograme. In consecinta, despagubiri suplimentare nu vor primi toti taranii, ci numai cei carora le-au fost omorati porcii de mici, inainte sa ajunga la aceasta greutate optima.Chiar si in conditiile prezentate de Teodorovici, aceste compensatii platite in plus de catre stat tot ar fi mana cereasca pentru multi dintre tarani. Problema esta ca plata lor s-ar putea dovedi cel putin dificila, daca nu chiar imposibila.Cum sunt despagubiti acum gospodarii ramasi fara porciAutoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) informa, inca din luna iul ...citeste mai departe despre " Dragnea promite taranilor bani ca de Craciun pe porcii ucisi de pesta. Ce sanse sunt si ce impact ar avea o astfel de decizie " pe Ziare.com