Dragnea: Statul roman nu e la cheremul unor companii. Le avertizez sa inceteze sa santajeze

"Am vazut, am citit reactii din partea unora sau a altora, inclusiv din partea unor mari companii. Eu ii sfatuiesc, ii avertizez sa inceteze sa mai santajeze statul roman.Statul roman nu e un sat fara caini si nici nu e un stat la cheremul unor companii. E o OUG care are in vedere o situatie mai buna din punct de vedere al aprovizionarii cu energie atat pentru cetateni pentru consumul casnic", a declarat Liviu Dragnea.Presedintele PSD a dat exemplu OMV Petrom , despre care spune ca a amenintat statul."Am vazut OMV Petrom care voalat ameninta statul roman ca o sa diminueze productia de gaze. Eu spun cu toata fermitatea toti trebuie sa inceteze sa mai ameninte statul roman. Toti cei care vor pierde abni critica, dar romanii si economia care va creste sustin aceasta OUG", a spus Dragnea.Iata reactia OMV dupa anuntul Ordonantei TeodoroviciLegat de scaderile de pe bursa, Dragnea afirma: "Asta cu jocul la bursa e un joc in care va sfatuiesc sa nu intram. Maririle de preturi anuntate de unii si altii aveau in vedere chiar acest lucru, prabusirea economiei romanesti. Cei care extrag gazele din resursele naturale, cele care le intermediaza, traderii sa se joace cu preturile pana la cer si statul roman sa ramana indiferent.Bursa incepe sa-si revina, dar e inca instabila dupa "baia de sange" de miercuriZi neagra la Bursa de Valori Bucuresti: A incheiat tranzactiile cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel globalImpact devastator al anuntului Guvernului: "A fost baie de sange la Bursa. Actionarii si statul au pierdut 3 miliarde de dolari"Firmele romanesti sa se inchida una dupa alta. Asa ceva nu se poate. Asta ar fi insemnat sa fim un parlament care sa ramana indiferent si sa priveasca cum Romania se intoarce inapoi. Asta nu se poate".Iata si reactiile dupa anuntul lui Teodorovici privind ordonanta care prevede modificari fiscale si financiare:Mesaj comun in premiera al companiilor din telecom, dupa anuntul Guvernului: Vor fi afectati toti utilizatorii de noile taxeVasilescu ( BNR ): Nu inteleg taxa pe lacomie. Vor creste costurile pentru debitorii bancilor. Statul e primul care pierde!Situatie exceptionala la bursa, dupa ce actiunile BRD si Banca Transilvania au scazut cu mai mult de 15%Camera de Comert Romano-Americana