Dragnea va sta fata in fata cu Firea, astazi, la noile negocieri pe buget

La discutiile de marti din biroul de la Parlament al lui Liviu Dragnea a lipsit fix Viorica Dancila, premierul al carui Guvern trebuie sa adopte bugetul si sa il trimita apoi in Parlament.A lipsit Dancila, insa au fost prezenti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si liderii ALDE, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu.Degeaba au discutat acestia ore intregi pentru ca nu s-a ajuns la un acord. In schimb, potrivit Digi24, s-au facut diverse simulari pe procentele alocate administratiilor locale din cotele de TVA si impozitul pe venit.Un scenariu de lucru este ca cheltuilelie sociale sa revina la bugetul de stat si astfel sa fie potolita revolta primarilor din marile orase.Alta idee dezbatuta este ca orasele sa primeasca bani in functie de cat sunt de potentefinanciar, adica cele mai bogate sa primeasca mai putin, iar cele sarace mai mult.Firea si Dragnea fata in fataMiercuri liderii coalitiei se vor intalni cu o delegatie a primarilor de municipii pentru a continua negocierile.La discutii vor fi invitati si reprezentanti ai Ministerului Transporturilor.Noua sedinta pe buget va incepe la ora 10:00."Maine ii chemam pe cei de la Transporturi . (...) Maine vrem sa ne mai intalnim cu Asociatia Municipiilor, sa mai discutam si cu ei. (...) S-ar putea sa vina AMR-ul aici. (...) Maine o sa discutam infrastructura rutiera, feroviara", au precizat surse citate de Agerpres.Intrebata de jurnalisti daca va participa si liderul PSD, Liviu Dragnea, Firea a raspuns: "Primaria Capitalei e membru cu drepturi depline in Asociatia Municipiilor din Romania. Din nefericire, pana acum punctele de vedere exprimate si de noi in cadrul asociatiei nu au fost luate in considerare. Consider ca a fost un dialog de forma, si nu de fond.E bine totusi si incurajez faptul ca se mai organizeaza maine o intalnire, la ora 14:00, la care am inteles ca si-a anuntat prezenta si domnul la care ati facut referire. Nu ii stiu programul exact, chiar nu ma ocup cu agenda domniei sale, am depasit demult nivelul de secretara cuiva, nu ca ar fi o rusine. Eu ma voi prezenta, pentru ca nu am de ce sa fug", a afirmat Firea, citata de Agerpres.De asemenea, la intalnirea coalitiei vor participa si reprezentanti ai UDMR.Se schimba OUG "lacomiei"?Potrivit unor surse citate de TVR, se iau in calcul si modificari ...citeste mai departe despre " Dragnea va sta fata in fata cu Firea, astazi, la noile negocieri pe buget " pe Ziare.com