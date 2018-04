Dupa doi ani de intarzieri, deschiderea circulatiei pe Autostrada Sebes-Turda s-ar putea amana din nou

Pe sectorul lung aproape 29 de kilometri dintre Aiud si Turda al Autostrazii A10 ar fi trebuit sa se poata circula deja de luni bune. Pe 9 ianuarie, insa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amanat receptia lucrarilor la lotul 3 al autostrazii, sustinand ca acestea sunt neconforme si trebuie remediate pana in luna aprilie. Pe 15 februarie, institutia a amanat si lucrarile la lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, din motive similare.La jumatatea lumii martie, Lucian Sova a anuntat ca traficul intre Aiud si Turda nu se va deschide in aprilie, ci, in cel mai fericit caz, in mai. Planul a stat in picioare pana saptamana trecuta, cand taluzul unei portiuni de autostrada construita de asocierea Porr Construct SLR - PORR Bau GmbH s-a prabusit, in urma unei alunecari de teren.In consecinta, o adevarata prapastie s-a cascat chiar la marginea autostrazii, riscand sa inghita drumul. Presa clujeana informa la acel moment ca alunecarea de teren a cauzat si fisurarea covorului asfaltic intins pe lotul 4 al A10, fapt care ar fi putut impune reasfaltarea sectorului de drum. Adica ar fi cauzat o alta amanare pe termen nelimitat a receptiei si deschiderii circulatiei in zona.Cum vor sta lucrurile, la finele acestei luni, nimeni n-ar putea spune acum cu certitudine. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, sustine ca institutia "nazuieste" sa poate deschide traficul in conditii de siguranta in zona, peste o luna sau doua, dar ca nu are certitudinea ca acest lucru s-ar putea face."Eu nu stiu despre nicio receptie care ar fi urmat sa se faca la lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, pe 15 februarie. E o legenda care circula, dar nimic mai mult. Motivul: constructorul nu ne-a notificat niciodata ca ar fi terminat lucrarile si ca ne asteapta sa facem receptie. La acest moment, dumnealor sustin ca sunt in grafic si ca vor termina pana in mai. Daca intr-adevar o vor face sau nu e greu de spus. Noi nazuim, optimisti fiind, ca asa va fi.Numai ca daca mai au doua-trei chestii din astea mi-e ca nu mai ajungem sa terminam in mai. In mod normal, malul n-ar fi trebui sa cada. Constructorul ...citeste mai departe despre " Dupa doi ani de intarzieri, deschiderea circulatiei pe Autostrada Sebes-Turda s-ar putea amana din nou " pe Ziare.com