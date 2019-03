Dupa 20 de ani, modernizarea Centurii Bucurestiului n-a ajuns nici la jumatate si urmeaza sa fie abandonata

Din cauza ca avea o singura banda pe sens, Centura Capitalei - lunga de circa 70 de kilometri - a devenit tot mai aglomerata, inca de la inceputul anilor 1990. In mod normal, statul ar fi trebuit sa inceapa inca de pe atunci modernizarea. Din pacate, n-a facut-o.Abia pe la inceputul anilor 2000 s-a stabilit ca centura trebuie largita la 4 benzi. S-au intocmit atunci documentatii si s-a inceput lucrul. Din pacate, s-a lucrat haotic, fara vreo strategie pentru intrega sosea. Autoritatile au reabilitat doar portiuni mici, intr-o maniera paguboasa, doar ca sa le arate bucurestenilor ca in zona se lucreaza.Abia prin 2008, cand centura a trecut din grija autoritatilor locale in cea a Companiei de Drumuri, a inceput sa se contureze o strategie de modernizare a soselei. S-au facut studii de fezabilitate si licitatii. S-au semnat si contracte. Din pacate, insa, statul - singurul finantator al acestor proiecte - nu statea prea bine cu banii, in acei ani, si nu platea pentru modernizarea centurii. Asa se face ca multe dintre contracte au fost rezilate chiar inainte ca lucrarile sa inceapa.Daca ar fi vrut, guvernantii romani ar fi putut atrage, inca de pe atunci, bani europeni nerabursabili ca sa continue modernizarea. Din pacate, nu s-a intamplat asa, ci abia dupa 8 ani de la aderarea tarii noastre la UE santierele de pe Centura Capitalei au inceput sa fie finantate cu bani europeni.Se lucreaza doar din loc in loc. Mare parte a Centurii Capitalei ramane nemodernizataCentura Capitalei e impartita in doua. Prima parte este cea de nord (cuprinsa intre intersectia din est cu autostrada A1 si intersectia din vest, cu Autostrada A2) . A doua este partea de sud, care intregeste cercul.Impartirea Centurii Capitalei in semicercul de nord (cu rosu pe harta) si cel de sud (cu albastru pe harta) . Sursa foto: Document BEIPana acum - in cei aproape 20 de ani scursi de la inceputul lucrarilor - s-au facut ceva modernizari in partea de nord a Centurii si sunt contractate altele ...citeste mai departe despre " Dupa 20 de ani, modernizarea Centurii Bucurestiului n-a ajuns nici la jumatate si urmeaza sa fie abandonata " pe Ziare.com